مزايا خفية في تطبيق تليجرام.. هل تعرفها؟

الوكيل الإخباري - يتيح تطبيق المحادثات الفوري تليجرام العديد من الميزات الخفية التي يجهلها مستخدموه، من خلالها تتحقق استفادة أكبر من التطبيق.

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مجموعة من الميزات الخفية التي يمكن الاستفادة منها عبر تطبيق تليجرام:

غلق خانة الدردشة

ضمن أسلوب إعدادات تطبيق تليجرام للمحادثات، تتوافر ميزة لغلق المحادثات الخاصة، بخلاف الميزة الشهيرة التي يتمتع بها غالبية تطبيقات المحادثات النصية، بتأمين المحادثة على أن لا تظهر لأي طرف ثالث خارج المشاركين بها، هناك ميزة إضافية لتأمين محادثات الدردشة على تليجرام هي غلق المحادثة.

خاصية الحذف الذاتي للحساب

من الميزات الخفية التي يتيحها تطبيق تليجرام لمستخدميه، تعيين فترة محددة بعد مرورها يتم حذف حسابك بالكامل بشكل تلقائي.

هذه الخاصية تطبق على من يريد أن يحدد مدة زمنية إذا استمر خلالها في عدم استخدام حسابه، يقوم الحساب بحذف نفسه تلقائيا، وتصلح لحالات الوفاة أو فقدان الهاتف أن نسيان كلمات المرور، ويمكن تعيين هذه الفترة من شهر إلى عام.

استخدام أكثر من حساب في نفس الوقت

كما لا يلزمك تليجرام باستخدام شريحة خط هاتف لاستخدامه مثلا واكتسابا، لا يلزمك أيضا باستخدام حساب وحيد، إذ يمكنك امتلاك أكثر من حساب على تليجرام في نفس الوقت.

العين الإخبارية