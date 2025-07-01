الثلاثاء 2025-07-01 04:12 م
 

مزايا ذكاء اصطناعي على يوتيوب… متاحة الآن لكل المستخدمين

فل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   في إطار سعيها المستمر لتعزيز منصاتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد لمنصة يوتيوب، يتضمن ميزتين مبتكرتين تهدفان إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى المحتوى، وذلك ضمن خطتها لمنافسة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا ومايكروسوفت.

اضافة اعلان


وبحسب ما أورده موقع PhoneArena، فإن الميزة الأولى ستكون متاحة لمشتركي YouTube Premium فقط، وتتمثل في دائرة نتائج البحث الذكية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصصة من مقاطع الفيديو ووصف دقيق للمواضيع التي يبحث عنها المستخدم. وتُركز هذه الدائرة الجديدة على مجالات محددة مثل التسوق، السفر، والأنشطة المحلية، وستتوفر حصرًا في الولايات المتحدة خلال المرحلة التجريبية.


أما الميزة الثانية، فهي أداة محادثة تفاعلية بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على اقتراحات محتوى فورية دون الحاجة لإيقاف الفيديو الجاري تشغيله. وقد بدأت يوتيوب في طرح هذه الأداة بشكل تدريجي لعدد محدود من المستخدمين غير المشتركين في الخدمة المدفوعة، لكنها متوفرة حاليًا فقط باللغة الإنجليزية وعلى نظام التشغيل أندرويد.


وذكرت يوتيوب أن هذه الأدوات الجديدة لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، مؤكدة أن ردود فعل المستخدمين ستلعب دورًا حاسمًا في تحسين وتوسيع نطاق هذه الميزات مستقبلاً.


ويُشار إلى أن منصة يوتيوب كانت قد بدأت في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي قبل نحو عامين، لكن هذه الخطوة تمثل توسعًا مهمًا في توفير هذه التقنيات لجمهور أوسع من المستخدمين، مع وعود بتحسين تجربة المشاهدة وتخصيص المحتوى بشكل أكثر ذكاءً.

 

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

لتا

أخبار الشركات البنك العربي أوّل بنك يعتمد الهوية الرقمية عبر "سند" كبديل للهوية التقليدية في كافة فروعه في المملكة

ءيقفلب

فيديو الوكيل مواطن: "430 موظف قدمنا استقالاتنا على أمل التوظيف.. وتركونا بلا مصير!

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يعزي تنزانيا بضحايا حادث التصادم المروري

4قثلب

فيديو منوع خطر شحن الهاتف تحت المخدة: كيف تتجنب الحرائق والانفجارات

قب

فيديو منوع كاميرا ترصد معلمة تضرب طفلة في الحضانة... وردة فعل مفاجئة من والدها!

فا

منوعات السعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية

محكمة

أخبار محلية إسناد تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل لـ 25 متهما بقضية التسمم الكحولي

غلا

فيديو منوع وصفة طبيعية لتنظيف الكبد وحمايته من الأمراض



 
 





الأكثر مشاهدة