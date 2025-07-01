مزايا ذكاء اصطناعي على يوتيوب… متاحة الآن لكل المستخدمين

الوكيل الإخباري- في إطار سعيها المستمر لتعزيز منصاتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد لمنصة يوتيوب، يتضمن ميزتين مبتكرتين تهدفان إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى المحتوى، وذلك ضمن خطتها لمنافسة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا ومايكروسوفت.

اضافة اعلان



وبحسب ما أورده موقع PhoneArena، فإن الميزة الأولى ستكون متاحة لمشتركي YouTube Premium فقط، وتتمثل في دائرة نتائج البحث الذكية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصصة من مقاطع الفيديو ووصف دقيق للمواضيع التي يبحث عنها المستخدم. وتُركز هذه الدائرة الجديدة على مجالات محددة مثل التسوق، السفر، والأنشطة المحلية، وستتوفر حصرًا في الولايات المتحدة خلال المرحلة التجريبية.



أما الميزة الثانية، فهي أداة محادثة تفاعلية بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على اقتراحات محتوى فورية دون الحاجة لإيقاف الفيديو الجاري تشغيله. وقد بدأت يوتيوب في طرح هذه الأداة بشكل تدريجي لعدد محدود من المستخدمين غير المشتركين في الخدمة المدفوعة، لكنها متوفرة حاليًا فقط باللغة الإنجليزية وعلى نظام التشغيل أندرويد.



وذكرت يوتيوب أن هذه الأدوات الجديدة لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، مؤكدة أن ردود فعل المستخدمين ستلعب دورًا حاسمًا في تحسين وتوسيع نطاق هذه الميزات مستقبلاً.



ويُشار إلى أن منصة يوتيوب كانت قد بدأت في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي قبل نحو عامين، لكن هذه الخطوة تمثل توسعًا مهمًا في توفير هذه التقنيات لجمهور أوسع من المستخدمين، مع وعود بتحسين تجربة المشاهدة وتخصيص المحتوى بشكل أكثر ذكاءً.