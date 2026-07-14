مزايا مخفية في "CarPlay" قد تغيّر تجربة القيادة لمستخدمي آيفون

ويتيح النظام ترتيب التطبيقات وإخفاء غير الضرورية لتسهيل الوصول إليها، إلى جانب استخدام المساعد الصوتي "سيري" لإجراء المكالمات، وإرسال الرسائل، وتشغيل الموسيقى، والحصول على إرشادات الملاحة دون الحاجة إلى لمس الشاشة.
كما يوفر الوضع الليلي لتحسين الرؤية وتقليل سطوع الشاشة، ويدعم تطبيقات الملاحة لعرض الاتجاهات والتنبيهات مباشرة، مع إمكانية الاتصال بالسيارة سلكياً أو لاسلكياً حسب نوع المركبة.
ويمكن للمستخدم أيضاً تخصيص واجهة "كاربلاي" ببعض الخلفيات، فيما تواصل آبل تطوير النظام عبر تحديثات جديدة تشمل تحسينات في الذكاء الاصطناعي وتجربة القيادة.
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