مساعد "أمازون" الذكي يجتذب مليون مستخدم في نسخته التجريبية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أمازون أن أكثر من مليون مستخدم بات بإمكانهم تجربة النسخة المطورة من مساعدها الذكي "أليكسا بلس"، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك ضمن تجربة تجريبية قبيل الإطلاق الرسمي.

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ووفقاً لتقرير نشره موقع TechCrunch، تعمل أمازون على توسيع قاعدة المستخدمين تدريجياً عبر نظام الدعوات، بينما يحصل المشتركون في قائمة الانتظار على فرصة مسبقة لاستكشاف المساعد الجديد.



خصائص ذكية وتجربة شخصية

يوفر "أليكسا بلس" تفاعلاً طبيعياً مع المستخدمين باستخدام اللغة اليومية، ويقدم استجابات مخصصة، مثل تعديل درجة حرارة المنزل تلقائياً عند القول "الجو بارد هنا".



كما يشمل مزايا في إدارة الأجهزة الذكية، حجز العشاء، تنظيم الرحلات، إنشاء قصص للأطفال، وتلخيص البريد الإلكتروني.



مجانية لمشتركي برايم

الخدمة ستكون مجانية لمشتركي "أمازون برايم"، بينما سيُطلب من غير المشتركين دفع 19.99 دولاراً شهرياً بعد الطرح الكامل.



نقلة نوعية في سوق المساعدات الذكية

تُعد "أليكسا بلس" محاولة من أمازون لاستعادة موقعها في سوق المساعدات الرقمية، في مواجهة صعود أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي".



وبالرغم من بيع أكثر من 600 مليون جهاز مزوّد بـ"أليكسا"، لم تحقق أمازون عوائد كبيرة من الخدمة التقليدية.



التوفر التدريجي

يتوفر "أليكسا بلس" حاليًا على أجهزة Echo Show 8 و10 و15 و21 داخل الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع إلى أجهزة Fire TV وFire Tablet مستقبلاً.

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