مساعد جوجل يتعرف قريبا على صوتك بشكل أفضل

الوكيل الإخباري - يعد مساعد جوجل بمثابة أفضل مساعد رقمي في مجال الأعمال في الوقت الحالي، وذلك بفضل ابتكارات الشركة في مجال التعلم الآلي والطريقة التي يصل بها إلى كل جزء من حياتنا، من بحث الويب إلى أدوات المنزل الذكي. ومع ذلك، ما يزال هناك مجال للتحسين.

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وتهدف الشركة إلى أن تكون الدردشة مع المساعد بسيطة وسلسلة مثل الدردشة مع صديق أو قريب، ولكن لا يزال هذا الهدف بعيد المنال بالرغم من الترقيات المنتظمة للمساعد.



وبدأت جوجل في شهر مارس 2021 باستخدام التعلم الموحد عبر نظام التشغيل أندرويد لتحسين دقة الكلمة المهمة Hey Google لتنشيط مساعدها الصوتي.



ويمثل التعلم الموحد أسلوب تعلم آلي يقوم بتدريب خوارزمية عبر العديد من الأجهزة الطرفية اللامركزية أو الخوادم المتضمنة عينات بيانات محلية، دون تبادلها.



ويبدو الآن أن ميزة التعرف على الكلام الشخصي القادمة تساعد مساعد جوجل في التعرف بشكل أفضل على الكلمات والأسماء المتكررة.



ووفقًا للتعليمات البرمجية للإصدارات الحديثة من تطبيق جوجل عبر أندرويد، يظهر التعرف على الكلام الشخصي في إعدادات المساعد.



وتصف الشركة الميزة: قم بتخزين التسجيلات الصوتية عبر هذا الجهاز لمساعدة المساعد في التعرف على ما تقوله بشكل أفضل. تبقى التسجيلات الصوتية عبر هذا الجهاز ويمكن حذفها في أي وقت عن طريق إيقاف تشغيل التعرف على الكلام الشخصي. يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات.



وترتبط عبارة الحصول على المزيد من المعلومات بمقالة دعم حالية حول استخدام الشركة للتعلم الموحد لتحسين عمليات تنشيط الكلمات المهمة عن طريق استخدام التسجيلات الصوتية المخزنة عبر أجهزة المستخدمين لتحسين نماذج مثل اكتشاف Hey Google.



ويتعلم المساعد كيفية ضبط النموذج من البيانات الصوتية. كما يرسل ملخصًا لتغييرات النموذج إلى خوادم الشركة. ويتم تجميع هذه الملخصات عبر العديد من المستخدمين لتقديم نموذج أفضل للجميع.

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