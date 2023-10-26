مستخدمون حول العالم يبلغون عن توقف منصة "إكس" عن العمل

الوكيل الاخباري- أبلغ مستخدمو الإنترنت حول العالم عن توقف تطبيق "إكس" عن العمل، ما أثار موجة غضب واسعة بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى التطبيق عبر الهاتف أو الكمبيوتر.



وبدأت المشاكل حوالي الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش، بعد ظهر اليوم الخميس 26 أكتوبر، وضربت الولايات المتحدة ودولا أخرى في جميع أنحاء العالم، بينها المملكة المتحدة والصين والبرازيل.

اضافة اعلان

وأبلغ المستخدمون عن عدم القدرة على رؤية المنشورات وكانت خلاصات الصفحة الرئيسية فارغة ولم يكن يمكنهم نشر تعليقات. ولم يُعرف بعد سبب الخلل وعدد المتأثرين حتى الآن.



ويُظهر موقع DownDetector، وهو موقع يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، أن تقارير المشكلات تقول إن منشورات العديد من المستخدمين لا يتم تحميلها على النظام الأساسي.



وأبلغ ما يقارب 49% من الأشخاص عن مشكلات في تطبيق الهاتف، و44% في موقع الويب، وذكر 7% مشكلات في الاتصال بالخادم.