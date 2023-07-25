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الثلاثاء، 25-07-2023 03:10 م

مستخدمو أندرويد لن يحتاجوا وضعية الطيران في المستقبل

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الوكيل الإخباري - تفيد أنباء أن غوغل طورت تقنية جديدة لهواتف أندرويد يمكنها اكتشاف وجود المستخدم على متن الطائرة تلقائياً.

وبحسب المصادر، فإن غوغل قد سجلت براءة اختراع "الاتصال بوضعية الطيران" في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وستعمل الميزة على هواتف أندرويد، عبر تحويل الهاتف إلى وضعية الطائرة تلقائياً، أثناء وجود المستخدم في الجو، ثم إيقاف تشغيلها مرة أخرى فور هبوط الطائرة. 


تنص براءة الاختراع أيضاً على أن الميزة ستقوم بتهيئة إعدادات وايفاي الخاصة بك لنوع الاتصال الذي تقدمه شركة الطيران. ستكون الميزة قادرة أيضاً على إيقاف تشغيل هاتفك إذا كانت بطاريتك منخفضة أو إذا كانت جودة اتصال الشبكة رديئة.

كيف يعرف هاتفك الذكي أنك على متن طائرة؟
تحتوي الهواتف الذكية الحديثة اليوم على جيروسكوبات ومقاييس تسارع وأجهزة استشعار أخرى، بما في ذلك مستشعر الضغط الجوي الذي يمكنه قياس الارتفاع والتنبؤ بالطقس. 


وقد تتأخر غوغل قليلاً في تفعيل تقنية الاتصال بوضعية الطيران، حيث أن اتصال 5G قد يخفف من الحاجة إلى أن تكون الهواتف مجهزة بوضعية الطائرة، وفق ما أورد موفع سمبل فلاينغ الإلكتروني.

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