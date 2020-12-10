مستخدمو تويتر يشتكون من كثرة التغريدات الترويجية

الوكيل الأخباري _ اشتكى عدد من مستخدمي موقع تويتر من كثرة ظهور التغريدات الممولة أو التغريدات الترويجية في الخط الزمني الخاص بهم، واشار بعض المستخدمين انها تظهر ما بين كل أربع تغريدات إلى ست تغريدات، حتى إن بعض المستخدمين اشتكوا من رؤية التغريدة الترويجية ذاتها أكثر من مرة.

اضافة اعلان



وقد اكد تويتر أن ذلك لم يكن بسبب خطأ ما، وعادةً ما تظهر التغريدات الممولة – وهي تغريدة عادية يدفع ناشروها لموقع تويتر مقابل الترويج لها على نطاق واسع – مرة واحدة فقط في الجزء العلوي من الخط الزمني للمستخدم، ولكن تلك التغريدات أصبحت الآن تظهر بوتيرة متزايدة.

وجاء في بيان لـ تويتر : “نحن ندرس كيفية عرض التغريدات الترويجية، ونتحفظ بشأن عدد التغريدات الترويجية التي يراها الأشخاص في يوم واحد، ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال عندما تظهر التغريدات الترويجية بين كل بضع تغريدات، وغالبًا ما تتكرر.



المصدر : البوابة العر بية للاخبار التقنية



