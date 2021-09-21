مستخدمو iOS 15 يشاركون البيانات من Health مع الأطباء

الوكيل الإخباري - مع إطلاق iOS 15، يكون لدى بعض مستخدمي آيفون خيار مشاركة البيانات من تطبيق Health مباشرة مع أطبائهم من خلال سجلاتهم الطبية الإلكترونية.

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وتشارك ست شركات تسجيل صحي في الإطلاق الأولي. وتقول بعض هذه الشركات إن الأطباء والممارسات الطبية عبر أنظمتهم حريصة على البدء باستخدام الميزة.





ويمكن للأشخاص الذين يستخدمون هذا الخيار استخدام وظيفة المشاركة الجديدة عبر تطبيق Health للسماح لطبيبهم بمشاهدة بيانات مثل معدل ضربات القلب والوقت الذي يقضونه في التمرين، كما تم جمعها من خلال تطبيق Health.



ويمكن أن يساعد ذلك الأطباء في مراقبة المقاييس التي قد تكون ذات صلة بصحة المريض عن كثب دون أن يضطر المريض إلى اتخاذ خطوة إضافية لمشاركة المعلومات يدويًا.



وتعتبر شركة السجلات الصحية الإلكترونية Cerner، التي تسيطر على نحو ربع السوق، واحدة من الشركات المشاركة.



وقال نائب رئيس التشغيل البيني في الشركة: يتعين على أي مؤسسات رعاية صحية تستخدم سجلات Cerner في الوقت الحالي أن توازن بين الوقت الذي تقضيه في تنفيذ أدوات جديدة مقابل الوقت الذي تقضيه في إدارة زيادات فيروس كورونا.



وأضاف: نحن مهتمون بالميزة. وبمجرد أن ترى المنظمات العميلة لدينا عرضًا توضيحيًا وتفهمه، تدور الأسئلة في الغالب حول مدى سرعة تنفيذها.



يستخدم عدد قليل من مجموعات الرعاية الصحية التي تستخدم السجلات الصحية الإلكترونية من خلال Allscripts، التي تعد أيضًا جزء من الإطلاق، هذه الميزة كجزء من مرحلة الاختبار. ويمكنهم استخدامها مع قلة مختارة من المرضى.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية