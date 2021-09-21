الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني

جائزة الحسن للشباب تكرم المشاركين من منظمة كير

وزير الشباب يرعى حفل تخريج برنامج الابتكار

الصفدي يشارك بافتتاحية عمومية الأمم المتحدة

الضمان: تخصيص 100% من أجر المؤمن عليه العامل في المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة الأساسي

تفاصيل البلاغ الجديد الذي اصدره رئيس الوزراء اليوم

حادث تصادم داخل نفق السادس باتجاه السابع

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 45

فرص عمل للأطباء المتعطلين في التقصي الوبائي

الثلاثاء، 21-09-2021 03:14 م

مستخدمو iOS 15 يشاركون البيانات من Health مع الأطباء

daily-031015-x


الوكيل الإخباري - مع إطلاق iOS 15، يكون لدى بعض مستخدمي آيفون خيار مشاركة البيانات من تطبيق Health مباشرة مع أطبائهم من خلال سجلاتهم الطبية الإلكترونية.

اضافة اعلان

 

وتشارك ست شركات تسجيل صحي في الإطلاق الأولي. وتقول بعض هذه الشركات إن الأطباء والممارسات الطبية عبر أنظمتهم حريصة على البدء باستخدام الميزة.

ويمكن للأشخاص الذين يستخدمون هذا الخيار استخدام وظيفة المشاركة الجديدة عبر تطبيق Health للسماح لطبيبهم بمشاهدة بيانات مثل معدل ضربات القلب والوقت الذي يقضونه في التمرين، كما تم جمعها من خلال تطبيق Health.

ويمكن أن يساعد ذلك الأطباء في مراقبة المقاييس التي قد تكون ذات صلة بصحة المريض عن كثب دون أن يضطر المريض إلى اتخاذ خطوة إضافية لمشاركة المعلومات يدويًا.

وتعتبر شركة السجلات الصحية الإلكترونية Cerner، التي تسيطر على نحو ربع السوق، واحدة من الشركات المشاركة.

وقال نائب رئيس التشغيل البيني في الشركة: يتعين على أي مؤسسات رعاية صحية تستخدم سجلات Cerner في الوقت الحالي أن توازن بين الوقت الذي تقضيه في تنفيذ أدوات جديدة مقابل الوقت الذي تقضيه في إدارة زيادات فيروس كورونا.

وأضاف: نحن مهتمون بالميزة. وبمجرد أن ترى المنظمات العميلة لدينا عرضًا توضيحيًا وتفهمه، تدور الأسئلة في الغالب حول مدى سرعة تنفيذها.

يستخدم عدد قليل من مجموعات الرعاية الصحية التي تستخدم السجلات الصحية الإلكترونية من خلال Allscripts، التي تعد أيضًا جزء من الإطلاق، هذه الميزة كجزء من مرحلة الاختبار. ويمكنهم استخدامها مع قلة مختارة من المرضى.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
Android_Power_Button_Not_Working-ddUN9Ifs-DzTechs

إلغاء قفل الهواتف الذكية تسبب بخسارة الشركة

9586a2d41b86a6919595e7a3818dc602

ويندوز 11 يحصل على دعم DLSS لأكثر من 100 لعبة

twitter-CES-2020-05

تويتر تدفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية

سناب-شات-يتخطى-الـ-500-شهرياً-ماذا-عن-الإكراميات؟

سناب شات أطلقت الميزات الجديدة لتكريم أسبوع الصم

ride-sharing-750x460

تطبيقات النقل التشاركي تعاني من المحتالين

51892-original

نتفليكس تريد جذب المشاهدين في كينيا

أخبار متعلقة
920151911560157

آبل توقف إنتاج iPhone XR وآيفون 12 برو

ios-settings-app-icon-1024x576

خطوات مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح في آيفون

facetime_icon_hero_1

خطوات تغيير بيانات المستخدم ورقمه في Facetime لأجهزة آيفون

ؤب يبيبيب

طريقة نقل محادثات واتساب بين الآيفون وأندرويد

https___d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production_3f85260a-791f-4d30-bc75-0ef93f02810f

أريزونا أول من يضيف تراخيص القيادة لمحفظة آبل

gettyimages-1073149202

خطوات تسجيل مكالمات Facetime