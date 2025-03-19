مستوحاة من حرب النجوم.. روبوتات ترفيهية متطورة من "ديزني"

الوكيل الإخباري- أعلن جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في مؤتمر GTC 2025 عن تعاون الشركة مع ديزني للأبحاث و"غوغل ديب مايند" لتطوير "نيوتن"، محرك فيزيائي مخصص لمحاكاة حركات الروبوتات في بيئات واقعية. يأتي هذا التعاون لتعزيز تجربة الروبوتات الترفيهية في ديزني، خاصة روبوتات BDX المستوحاة من عالم "حرب النجوم".

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ومن المتوقع أن تكون "ديزني" من أولى الشركات التي تعتمد على "نيوتن" لتشغيل روبوتاتها الترفيهية في المنتزهات حول العالم، حيث تعتزم عرض هذه الروبوتات في مواقع متعددة بدءًا من العام المقبل. ويعتبر هذا التعاون جزءًا من تطوير تقنيات جديدة لتمكين الروبوتات من التفاعل بشكل أكثر طبيعية وواقعية مع بيئتها.



وفي بيان صحفي، أشار كايل لافلين، نائب الرئيس الأول لشركة ديزني، إلى أن هذه الشراكة مع "إنفيديا" و"غوغل ديب مايند" ستكون حاسمة في جعل روبوتات الترفيه المستقبلية أكثر تعبيرًا ودقة في أداء المهام.



ستصدر إنفيديا نسخة مبكرة مفتوحة المصدر من "نيوتن" في وقت لاحق من عام 2025، ما سيمكن المطورين من تخصيصه لاستخدامات متعددة مثل محاكاة التفاعل مع الطعام والقماش والرمل، بالإضافة إلى التوافق مع أدوات "غوغل ديب مايند" مثل محرك الفيزياء MuJoCo.



كما كشفت إنفيديا في المؤتمر عن نموذج جديد من الذكاء الاصطناعي للروبوتات البشرية تحت اسم "Groot N1"، والذي يهدف إلى تحسين قدرة الروبوتات على فهم وتفكير بيئاتها بشكل أفضل.