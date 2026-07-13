مشروع فضائي جديد لإضاءة الأرض بعد غروب الشمس

ويحمل القمر اسم Eärendil-1، وسيُجهز بعاكس قابل للتوجيه بهدف عكس ضوء الشمس نحو مناطق محددة ليلاً، ما قد يساعد في تمديد عمل ألواح الطاقة الشمسية وتوفير إضاءة في حالات الطوارئ.
وسيعمل القمر على ارتفاع نحو 625 كيلومتراً لمدة اختبارية تصل إلى عامين، وسط مخاوف فلكية من أن يتسبب انعكاس الضوء في زيادة التلوث الضوئي والتأثير على عمليات رصد السماء.
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