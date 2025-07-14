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مشفّرة بالكامل.. ميزة من أبل لتجنّب الازدحام المروري وتوفير الوقت

سء
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت أبل عن ميزة ذكية جديدة ستصل مع نظام iOS 26، تهدف إلى مساعدتك على تجنب الزحام المروري والتأخيرات، من خلال تحسينات كبيرة في تطبيق خرائط أبل.

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أبرز الميزات:
"الأماكن التي زرتها":
يتتبع آيفون الأماكن التي تزورها (مطاعم، متاجر...) ويحددها على الخريطة تلقائيًا.
✅ الخصوصية محفوظة بالكامل: الميزة مشفّرة ولا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليها.


تنبيهات تأخير ذكية:
يتعرف آيفون على روتين تنقلاتك اليومي، ويقوم بإرسال إشعارات تلقائية في حال وجود زحام أو تأخير، مع اقتراح طرق بديلة – حتى لو لم تفتح خرائط أبل.


تعمل في الخلفية:
الإشعارات تعمل دون الحاجة لتشغيل التطبيق، وتتكيف مع تغيّر جدولك اليومي.


متى تتوفر؟
يتم إطلاق iOS 26 رسميًا في سبتمبر المقبل، على جميع أجهزة آيفون المتوافقة.
لتفعيل هذه الميزات، يجب تشغيلها يدويًا من إعدادات تطبيق الخرائط.


الخلاصة:
أبل تجعل تنقلاتك اليومية أكثر سلاسة وذكاءً، مع الحفاظ على خصوصيتك.

 

ارم نيوز 

 

 
 
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