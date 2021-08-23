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الإثنين، 23-08-2021 01:22 م

مشكلات تضرب زووم .. والتطبيق يرد

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الوكيل الاخباري - شكا عدد من مستخدمي محادثات الفيديو الشهير "زووم" من صعوبات وحتى انقطاع تام للخدمة، صباح الاثنين.

وقال موقع "DownDetector"، الذي يتابع حالة المنصات الرقمية الشهيرة، فقد بدأت المشكلات في "زووم" عند حوالى الساعة 8:45 بتوقيت غرينتش، ووصلت التداعيات إلى شتى أنحاء العالم.

وذكر الموقع أن تلقى عشرات التقارير عن العطل الذي أصاب التطبيق.

وقال 64 من المستخدمين المبلغين عن المشكات في التطيق إنهم يواجهون صعوبات في الانضمام إلى مؤتمرات الفيديو، بينما قال 27 بالمئة منهم إنهم يواجهون صعوبة في التطبيق نفسه، و9 بالمئة لم يتمكنوا من البدء في مؤتمرات الفيديو.

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ولا يزال سبب المشكلة في في "زووم" غير واضح حتى الآن.

واكتفى التطبيق في تغريدة على "تويتر" بالقول: "نحن على دراية بأن مجموعة من الزبائن يواجهون صعوبات أثناء الانضمام إلى الاجتماعات".

وأضاف أنه يحقق في الشكاوى الحالية، مؤكدا أن سيبلغ الجمهور بأي جديد وقدم اعتذاره عن أي ازعاج يحدث".

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 




 

 


 

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