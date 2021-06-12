مشكلة جديدة تواجه آبل بسبب ترامب

الوكيل الإخباري - تلقت شركة آبل 6 فبراير 2018 مذكرة استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى بشأن الأسماء وسجلات الهاتف المتصلة بـ 109 عنوان بريد إلكتروني وأرقام هواتف.

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وكان هذا الأمر واحدًا من أكثر من 250 طلب بيانات تلقتها الشركة في المتوسط من سلطات تطبيق القانون الأمريكية كل أسبوع في ذلك الوقت. وامتثلت آبل بشكل قانوني وقدمت المعلومات.



وانتهت هذا العام صلاحية أمر حظر النشر على أمر الاستدعاء.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا عن كيفية استخدام وزارة العدل التابعة لإدارة ترامب شركات التكنولوجيا الكبرى للتجسس على عضوين من لجنة المخابرات بمجلس النواب في محاولة لتعقب التسريبات إلى الصحافة.





وأوضحت شركة آبل أنها نبهت الأشخاص الذين كانوا موضوع أمر الاستدعاء، كما تفعل مع عشرات العملاء كل يوم. ولكن هذا الطلب كان خارج المألوف.



وقالت شركة آبل، دون علمها: إنها سلمت بيانات أعضاء طاقم الكونجرس وعائلاتهم واثنين على الأقل من أعضاء الكونجرس.



واتضح أن أمر الاستدعاء كان جزء من تحقيق واسع النطاق أجرته إدارة ترامب في تسريبات لمعلومات سرية.



وتسبب هذا الاكتشاف بمشكلة لشركة آبل، وتؤكد المعالجة تدفق طلبات تطبيق القانون التي تتعامل معها شركات التكنولوجيا بشكل متزايد.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

