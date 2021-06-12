السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

5 وفيات و310 إصابات كورونا جديدة في المملكة اليوم

الخدمة المدنية توضح أسباب تعيين خريجي الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني

السماح لصيادي العقبة بالصيد في المناطق العميقة

مع عودة السياحة.. نشطاء يطلقون هاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين

توفير 55 فرصة عمل مؤقتة بإربد

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات تكافل 3 خلال أيام

بلعاوي لـ الوكيل : لا أعراض خطيرة طويلة المدى لجميع اللقاحات بالعالم

القبض على محتال أجنبي يستخدم الدولار الأسود - صورة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

السعودية: اقتصار الحج على 60 ألف حاج من مواطنيها لعام 2021

السبت، 12-06-2021 02:04 م

مشكلة جديدة تواجه آبل بسبب ترامب

1440x810_cmsv2_04144ccb-839a-56be-b996-519f6a92d07d-4311542


الوكيل الإخباري - تلقت شركة آبل 6 فبراير 2018 مذكرة استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى بشأن الأسماء وسجلات الهاتف المتصلة بـ 109 عنوان بريد إلكتروني وأرقام هواتف.

اضافة اعلان

وكان هذا الأمر واحدًا من أكثر من 250 طلب بيانات تلقتها الشركة في المتوسط من سلطات تطبيق القانون الأمريكية كل أسبوع في ذلك الوقت. وامتثلت آبل بشكل قانوني وقدمت المعلومات.


وانتهت هذا العام صلاحية أمر حظر النشر على أمر الاستدعاء.

 

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا عن كيفية استخدام وزارة العدل التابعة لإدارة ترامب شركات التكنولوجيا الكبرى للتجسس على عضوين من لجنة المخابرات بمجلس النواب في محاولة لتعقب التسريبات إلى الصحافة.

وأوضحت شركة آبل أنها نبهت الأشخاص الذين كانوا موضوع أمر الاستدعاء، كما تفعل مع عشرات العملاء كل يوم. ولكن هذا الطلب كان خارج المألوف.

وقالت شركة آبل، دون علمها: إنها سلمت بيانات أعضاء طاقم الكونجرس وعائلاتهم واثنين على الأقل من أعضاء الكونجرس.


واتضح أن أمر الاستدعاء كان جزء من تحقيق واسع النطاق أجرته إدارة ترامب في تسريبات لمعلومات سرية.


وتسبب هذا الاكتشاف بمشكلة لشركة آبل، وتؤكد المعالجة تدفق طلبات تطبيق القانون التي تتعامل معها شركات التكنولوجيا بشكل متزايد.

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
110

أكثر من 20 مليون حساب على فيسبوك وآبل تم سرقتها من قبل هاكرز

1-1265043

فيسبوك تستحوذ على استوديو BigBox مطور شبيهة فورتنايت

1909031img09-1280x720

مايكروسوفت .. توجه للسماح لمالكي إكس بوكس بتجربة الألعاب قبل تنزيلها

سيجنال-تسجيل-الدخول-signal-sign-in-للاندرويد-والايفون

اليكم أهم مميزات سيجنال للأمان

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل توفر أدوات جديدة لدعم الوصول إلى لقاحات كورونا

طرق-إغلاق-جهاز-الحاسوب-في-نظام-ويندوز

نصائح للوقاية من متلازمة رؤية الكمبيوتر

أخبار متعلقة
apple-releases-ios-14-6-for-iphone-introduces-voice-unlock-after-restart-apple-card-family-podcast-subs-more.1280x600

نتائجه مروعة .. آخر تحديث من آبل يصيب قطاعا كبيرا من أصحاب 'آيفون'