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الأربعاء، 20-04-2022 10:13 ص

مصادر تكشف خطة ماسك لتمويل الاستحواذ على تويتر

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الوكيل الاخباري-  يسابق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الزمن للحصول على تمويل لصفقة الاستحواذ على "تويتر" بقيمة 43 مليار دولار.

يأتي ذلك، فيما يعمل بنك مورغان ستانلي، الذي اختاره ماسك لإدارة جانبه من الصفقة المحتملة، بدعوة البنوك والمستثمرين المحتملين الآخرين لدعم تمويل العرض، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن 4 مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال أحد المصادر، إن ماسك يركز أولاً على تدبير التمويل عبر الديون ولم يبدأ بعد في السعي للحصول على تمويل بحقوق الملكية لعرضه القائم.

فيما كشف اثنان من المصادر، أن ماسك يقوم بتقييم حزم مختلفة من الديون، بما في ذلك المزيد من الديون الكبيرة المعروفة باسم "الديون الممتازة"، إضافة إلى قرض بضمان أسهمه في تسلا.

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