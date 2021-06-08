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الثلاثاء، 08-06-2021 11:24 ص

مصدر الدخل الأكبر لألعاب ايفون Roblox

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الوكيل الإخباري - تعتبر منصة الألعاب الإلكترونية الاجتماعية Roblox مصدر الدخل الأكبر لألعاب آيفون في الولايات المتحدة مع بلوغ إيراداتها 3 ملايين دولار يوميًا.

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وتحصل شركة آبل على 30 في المئة من ذلك.


وتعد Roblox بمثابة لعبة محمولة شائعة تتيح للمستخدمين تنزيل التجارب والمشاركة فيها، ويمكن أن تختلف هذه التجارب من مستويات أو تحديات صغيرة إلى عوالم ألعاب كاملة داخل تطبيق Roblox.


ووفقًا لبيانات من Finbold، فقد وضعت Roblox نفسها كمصدر رئيسي للإيرادات عبر منصات الأجهزة المحمولة.

 

ويشتري العملاء عملة داخل التطبيق تسمى Robux لاستبدال العناصر أو الأزياء داخل اللعبة.

ودفع هذا النموذج البسيط اللاعبين إلى إنفاق المزيد من الأموال في لعبة Roblox أكثر من أي لعبة أخرى خلال عام 2021.

 

واعتبارًا من شهر يونيو، حققت ألعاب آيفون العشرة الأكثر ربحًا في متجر التطبيقات أرباحًا بقيمة 11.2 مليون دولار يوميًا، أي ما يعادل 336.2 مليون دولار شهريًا.


ونصيب Roblox من ذلك هو 3 ملايين دولار يوميًا، أو 92 مليون دولار شهريًا وأكثر من 1 مليار دولار سنويًا.


وجاءت لعبة Clash of Clans في المركز الثاني من حيث تحقيق الإيرادات بمبلغ 1.8 مليون دولار. ومن ثم لعبة Candy Crush Saga بمبلغ 1.4 مليون دولار.

 

ويشمل إجمالي الإيرادات المحسوبة لكل لعبة سعر شراء اللعبة وعمليات الشراء داخل التطبيق.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 





 




 

 


 

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