الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العودات يغرد بمناسبة عيد الاستقلال

إثيوبيا تعلق على المناورات المصرية السودانية المشتركة

الخصاونة يوجه رسالة إلى الملك

يوم طبي مجاني في الأغوار الجنوبية

وزارة الاوقاف توضح حول ترتيبات الحج

تطورات حول اسباب انقطاع الكهرباء بالمملكة

وفاة تاجر أردني في حادثة مفجعة بكوريا الجنوبية

الصفدي : تهجير الفلسطينيين من بيوتهم سيفجر الاوضاع من جديد

الحكومة تبحث رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر القادم

مفتي القدس يحذر من دعوات متطرفة لهدم الأقصى

الثلاثاء، 25-05-2021 04:23 م

مصر تصنع أول تابلت ولاب توب عربي

60ace8834c59b7222020c2f9


الوكيل الإخباري- دشنت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية، خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب، تحت شعار صنع في مصر. 

وتقام خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وذلك فى إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع فى الشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

اضافة اعلان

وتعد الهيئة العربية للتصنيع إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، حيث تشرف على تسعة مصانع عسكرية تنتج سلعا مدنية وكذلك منتجات عسكرية.


وأنشئت الهيئة عام 1975 بالتعاون بين مصر وقطر والسعودية والإمارات، لبناء قاعدة تصنيع دفاع عسكري مشتركة والإشراف عليها. في عام 1993، قامت السعودية والإمارات بإعطاء مصر أسهمها في الهيئة التي بلغت قيمتها حينئذ 1.8 مليار دولار، فصارت الهيئة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية. يعمل في الهيئة قرابة 19000 موظفًا منهم 1250 مهندسًا. تمتلك الهيئة بالكامل 12 مصنعًا وأسهمًا في مشروعين مشتركين، إلى جانب المعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fc61fc54c59b706f21ed78f

ميزات وتقنيات استثنائية في 'أندرويد 12'

642691-799x449

تقنية جديدة من غوغل يمكنها إنقاذ هاتفك

1042376219_0_0_3072_1634_705x375_80_0_0_016899d7b05bf101b496384e013d5377

'إنستغرام' يطور تقنية تغير من شكل المنصة

50

'أمازون' تقترب بصفقة الـ9 مليارات دولار من اقتحام الإنتاج السينمائي

image-1

الصين: علماء يصممون واجهة لاسلكية بين الدماغ والكمبيوتر

Google_building.961bf729

'غوغل' تطعن في قرار هيئة روسية بحجب المضمون المحظور