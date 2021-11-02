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الثلاثاء، 02-11-2021 01:11 م

مصطلح ميتافيرس أصبح متداولًا بكثرة في مجال التكنولوجيا

ميتافيرس


الوكيل الإخباري - انتقد مستخدمو العوالم الافتراضية المعروفة باسم ميتافيرس إعادة تسمية شركة فيسبوك باعتبارها محاولة للاستفادة من الضجة المتزايدة حول مفهوم لم تبتكره.

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وأصبح مصطلح ميتافيرس متداولًا بكثرة في مجال التكنولوجيا هذا العام وتحرص الشركات والمستثمرون على أن يكونوا جزءًا من الشيء الكبير التالي. ولكن المستخدمين يقضون وقتًا لسنوات في هذه العوالم الافتراضية السريعة النمو والغامضة.

وقال رايان كابيل، وهو أمريكي استضاف لأكثر من عامين لقاءات في مناطق مختلفة: إنها تحاول أساسًا بناء ما قام الكثير منا ببنائه لسنوات، ولكن أعادت تسميته على أنه ملكها.

ويأتي تغيير اسم فيسبوك إلى ميتا في الوقت الذي تكافح فيه الشركة انتقادات من المشرعين والمنظمين. وتأتي الانتقادات بسبب قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية ومراقبة الانتهاكات عبر خدماتها.

 

ويمكن للمستخدمين في العوالم الافتراضية التجول كصورة رمزية، ومقابلة الأصدقاء وممارسة الألعاب. كما أن بعضها الذي يعتمد على البلوك تشين يسمح للمستخدمين بالمضاربة على العقارات الافتراضية.

وقال مستثمر تشفير مقيم في المملكة المتحدة يعرف باسم Pranksy، الذي قال إنه اشترى عقارات في العالم الافتراضي لأول مرة في أوائل عام 2020: أعتقد أن فيسبوك قد أجرت هذا التغيير في الاسم لتأمين العلامة التجارية الجديدة بشكل قانوني في أقرب وقت ممكن حيث تصبح المزيد من العلامات التجارية مهتمة.

فيما قال أرتور سيشوف، الذي أسس ميتافيرس Somnium Space في عام 2017، إن إعلان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، عن تغيير العلامة التجارية يبدو بأنه جاء على عجل. وهذا الإعلان نوع من محاولة إدخال نفسه فيما يحدث الآن.

ويقضي سيشوف ما يصل إلى خمس ساعات يوميًا في Somnium Space. جنبًا إلى جنب مع 1000 إلى 2000 مستخدم آخر يوميًا.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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