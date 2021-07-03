مطالبات بالتحقيق مع جوجل بشأن مشروع برنانكي

الوكيل الإخباري - غالبًا ما يتم تجاهل أسواق الإعلانات عبر الإنترنت التي طالما كانت جوهر أعمال جوجل نتيجة لذلك.

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وفي آخر أرباح ربع سنوية، أعلنت الشركة عن أكثر من 44 مليار دولار من عائدات الإعلانات، وشكل ذلك أكثر من 80 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.



في غضون ذلك يبدو أن منصات الإعلانات الرقمية أصبحت هدفًا جديدًا لهيئة تداول السلع الآجلة، التي تعاملت تقليديًا مع تداول السلع ومؤخرًا العملات المشفرة.

ولكن وارين تحاجج بأن الإعلانات الرقمية تندرج ضمن التعريف القانوني للسلعة. وأن تنظيم CFTC للأسواق لن يمنع الوكالات الأخرى من اتخاذ أي إجراء نتيجة لذلك.



علاوة على ذلك إذا تبنت اللجنة دعوة وارين للعمل، فإن ذلك يمثل توسعًا كبيرًا في سلطاتها ومشكلة جديدة لجوجل.



وكتبت وارين: توفر المنصات الإعلانية في الوقت الفعلي منصة لبيع مخزون الإعلانات في كل مرة يتم فيها تحميل صفحة ويب، ويتم في غضون ذلك تداول عشرات المليارات من الإعلانات الرقمية في عمليات منصات الإعلانات يوميًا في الولايات المتحدة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





