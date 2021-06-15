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الثلاثاء، 15-06-2021 12:20 م

معالج AMD .. razer تطرح حاسب محول جديد للالعاب

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الوكيل الإخباري - لطالما كانت شركة Razer من مناصري شركة إنتل، على الأقل فيما يتعلق بأجهزة الحواسيب الخاصة بها.

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ولم تستخدم حتى وقت قريب إلا معالج Core i7 بقوة 45 واط في أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بها.


وتقدم Razer الآن أول حاسب محمول يعمل بنظام AMD، وهو Razer Blade 14 الجديد.

 

ويعتبر معالج AMD الذي اختارته Razer لاستخدامه في Blade 14 هو Ryzen 9 5900HX. وهو معالج ثماني النواة مع سرعة معززة تبلغ 4.6 جيجاهرتز.

وتتعهد الشركة بأن الحاسب قوي بما فيه الكفاية كما أنه يظل يتمتع بعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

 

وبالنظر إلى كونه حاسبًا محمولًا بقياس 14 إنشًا، فإن Razer اجتهدت هنا. وأشارت الشركة إلى أن معظم أجهزة الحاسب بهذا القياس لا تقدم سوى ما يصل إلى معالج الرسومات NVIDIA GeForce RTX 3060. ولكن Blade 14 الجديد يقدم NVIDIA GeForce RTX 3080.


ويمكنك أيضًا الحصول عليه مع شاشة بدقة QHD وبمعدل تحديث 165 هرتز، وهو شيء شوهد كثيرًا في أحدث جيل من أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب بقياس 15.6 إنشًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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