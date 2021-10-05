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الثلاثاء، 05-10-2021 01:36 م

معلومات مليار حساب فيسبوك تنشر على موقع قرصنة

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الوكيل الإخباري - أفاد موقع "privacy affairs" بأن المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب على "فيسبوك" تم تداولها وعرضها للبيع على منتدى شهير للقرصنة، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم". 

وأضاف الموقع أن هذه الواقعة "تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن"

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ووفقا لمعلومات المنتدى، فإن البيانات المتداولة تحتوي على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين.

 

وأوضح الموقع أن تحديد المجرمين الإلكترونيين أرقام هواتف المستخدمين يمكنّهم من إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة إلى المستخدمين المتضررين، ما من شأنه أن يسهل عليهم عمليات احتيال وإجرام.

 

المصدر - لبنان 24 

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