مع تصاعد الحرب على إيران.. "إكس" تسجل أعلى معدل استخدام بتاريخها

ويأتي هذا الارتفاع القياسي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تطورات عسكرية حادة، عقب هجمات جوية أميركية–إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران يومي 28 شباط و1 آذار 2026. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بمقتل المرشد علي خامنئي في غارة استهدفت مجمعًا قياديًا في طهران، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين.
في المقابل، أعلنت إيران إطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تدمير مئات المنصات الصاروخية الإيرانية. كما أعلن البنتاغون مقتل ثلاثة جنود أميركيين خلال العمليات، في أول خسائر بشرية أميركية منذ بدء التصعيد.
-
أخبار متعلقة
-
5 ميزات خفية في غوغل كروم تعزز إنتاجيتك في 2026
-
أسوأ 5 إصدارات لهواتف آيفون على مر السنين.. تعرف إليها
-
صور غوغل على أندرويد.. تحويل صورك إلى "ملصقات" بلا تطبيقات إضافية
-
تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. احتيال جديد عبر الرسائل النصية يسرق الحسابات
-
تغريم تليغرام في روسيا بـ7 ملايين روبل
-
كيف تجعل اتصال البلوتوث على هاتفك أندرويد أكثر استقرارًا؟
-
تخترق الهاتف في ثوانٍ.. برمجية تجسس تضع خصوصية المستخدمين في خطر
-
ميزة جديدة من "واتسآب" طال انتظارها.. تعرفوا إليها