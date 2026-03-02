مع تصاعد الحرب على إيران.. "إكس" تسجل أعلى معدل استخدام بتاريخها

الوكيل الإخباري- أعلن إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، أن المنصة سجّلت أعلى معدل استخدام في تاريخها، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وجاء إعلان ماسك ردًا على منشور لـ نيكيتا بير، رئيس المنتج في إكس، قال فيه إن المنصة شهدت “أكبر يوم في تاريخها”. وأكد ماسك في تعليقه أن الاستخدام المسجل يُعد الأعلى منذ إطلاق المنصة، في إشارة إلى الارتفاع غير المسبوق في معدلات التفاعل والمشاهدة.