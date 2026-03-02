الإثنين 2026-03-02 01:37 م

مع تصاعد الحرب على إيران.. "إكس" تسجل أعلى معدل استخدام بتاريخها

إكس
إكس
 
الإثنين، 02-03-2026 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، أن المنصة سجّلت أعلى معدل استخدام في تاريخها، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

اضافة اعلان

 

وجاء إعلان ماسك ردًا على منشور لـ نيكيتا بير، رئيس المنتج في إكس، قال فيه إن المنصة شهدت “أكبر يوم في تاريخها”. وأكد ماسك في تعليقه أن الاستخدام المسجل يُعد الأعلى منذ إطلاق المنصة، في إشارة إلى الارتفاع غير المسبوق في معدلات التفاعل والمشاهدة.


ويأتي هذا الارتفاع القياسي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تطورات عسكرية حادة، عقب هجمات جوية أميركية–إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران يومي 28 شباط و1 آذار 2026. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بمقتل المرشد علي خامنئي في غارة استهدفت مجمعًا قياديًا في طهران، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين.

في المقابل، أعلنت إيران إطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تدمير مئات المنصات الصاروخية الإيرانية. كما أعلن البنتاغون مقتل ثلاثة جنود أميركيين خلال العمليات، في أول خسائر بشرية أميركية منذ بدء التصعيد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

توجيهات ملكية بتأجيل الأقساط الشهرية لهذه الفئة

أخبار محلية توجيهات ملكية بتأجيل الأقساط الشهرية لهذه الفئة

ز

شؤون برلمانية نائب يطالب بطرد القائم بأعمال سفارة إيران وفتح الأجواء الأردنية لضرب النظام الإيراني

الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

ز

شؤون برلمانية العرموطي: بالاعدادية كان يطلع اسمي بكير وبمجلس النواب بتأخر

بريطانيا تعتزم إرسال فرق لمساعدة رعاياها على الإجلاء من الشرق الأوسط

عربي ودولي بريطانيا تعتزم إرسال فرق لمساعدة رعاياها على الإجلاء من الشرق الأوسط

وجود شخص "مزعج" في حياتك قد يجعلك أكبر سنا بعام كامل!

منوعات وجود شخص "مزعج" في حياتك قد يجعلك أكبر سنا بعام كامل!

السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية

أخبار محلية السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية

و

شؤون برلمانية وزير دولة للشؤون القانونية: يجوز تأمين الأضرار الناجمة عن الظروف الاستثنائية بشروط



 






الأكثر مشاهدة