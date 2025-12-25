مع مطلع 2026.. مايكروسوفت تعزز أمان الرسائل في تيمز تلقائيًا

ويتضمن التحديث:
حماية الملفات القابلة للاستغلال من الهجمات الخبيثة.
كشف الروابط الضارة وتنبيه المستخدمين أو حظرها.
نظام الإبلاغ عن التحذيرات الخاطئة لتحسين دقة الأمان.
ويشمل هذا التغيير المؤسسات التي لم تعدل إعدادات الأمان السابقة، بينما ستبقى تفضيلات المؤسسات الأخرى دون تغيير. وحثّت مايكروسوفت مسؤولي تكنولوجيا المعلومات على مراجعة الإعدادات قبل الموعد المحدد لضمان التوافق مع السياسات الداخلية.
-
أخبار متعلقة
-
إيطاليا تُقيد "طموحات ميتا".. إجراءات صارمة ضد واتساب بسبب ممارسات احتكارية
-
بخطوات بسيطة كيف تحول تابلت أندرويد قديم إلى إطار صور رقمي؟
-
وداعا لهذه الميزات.. أندرويد يتخلى عن 5 وظائف قديمة بصمت
-
5 توقعات لدور الذكاء الاصطناعي المتنامي في الإعلام عام 2026
-
ماذا نعرف عن «الاقتران الخفي» أحدث طرق الاحتيال عبر «واتساب»؟
-
"آيفون فولد" قادم… لكن الانتظار قد يطول حتى 2027
-
خرائط غوغل تعيد دعم معلومات مسارات التزلج
-
دليل شامل لإصلاح مشكلات البلوتوث في ويندوز