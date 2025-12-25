مع مطلع 2026.. مايكروسوفت تعزز أمان الرسائل في تيمز تلقائيًا

الوكيل الإخباري- أعلنت مايكروسوفت عن تحديث أمني جديد لمنصة Teams، يفعّل ميزات حماية الرسائل تلقائيًا بدءًا من 12 كانون الثاني 2026، لتعزيز أمان المستخدمين ضد الملفات الضارة والروابط المشبوهة.

ويتضمن التحديث:

حماية الملفات القابلة للاستغلال من الهجمات الخبيثة.

كشف الروابط الضارة وتنبيه المستخدمين أو حظرها.

نظام الإبلاغ عن التحذيرات الخاطئة لتحسين دقة الأمان.



ويشمل هذا التغيير المؤسسات التي لم تعدل إعدادات الأمان السابقة، بينما ستبقى تفضيلات المؤسسات الأخرى دون تغيير. وحثّت مايكروسوفت مسؤولي تكنولوجيا المعلومات على مراجعة الإعدادات قبل الموعد المحدد لضمان التوافق مع السياسات الداخلية.