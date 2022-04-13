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الأربعاء، 13-04-2022 10:09 ص

مفاجأة غير سارة.. تعليق إنتاج 30% من هواتف آيفون!

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الوكيل الاخباري - قالت شركة "بيغاترون" Pegatron، التي تقوم بتجميع هواتف آيفون لصالح شركة أبل، إنها أوقفت الإنتاج في شنغهاي ومدينة كونشان القريبة وسط إجراءات الوقاية الصارمة التي فرضتها الحكومة الصينية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفرضت سلطات شنغهاي إجراءات صارمة للبقاء في المنزل، حيث تواجه الصين أسوأ موجة لتفشي كوفيد-19 منذ المرحلة الأولية للوباء في أوائل عام 2020.

وهددت عمليات الإغلاق الحكومية، التي بدأت في أواخر مارس، بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يظهر المخاطر المرتبطة باعتماد "أبل" على التصنيع في الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتجمع "بيغاترون" حوالي 20% إلى 30% من جميع أجهزة آيفون، وفقاً لما ذكرته شركة Nikkei Asia، فيما أفادت وكالة بلومبرغ أن الشركة التايوانية كانت قادرة على مواصلة الإنتاج حتى الآن لأن الحكومة الصينية سمحت لبعض الشركات المصنعة بمواصلة العمليات عبر نظام الحلقة المغلقة لتقليل فرص الإصابة.

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