مفاجأة من "أبل".. تحديثٌ "منتظر" أبصر النور

يوفر التحديث الجديد تقنيات متطورة تهدف إلى تسهيل عملية نقل الملفات والبيانات الضخمة بين أجهزة "أبل" المختلفة، مع تقليل زمن الاستجابة وضمان استقرار الاتصال أثناء عمليات المزامنة السحابية أو النقل المباشر، مما يمثل استجابة لمطالب المستخدمين بزيادة كفاءة الأداء.
في سعيها المستمر لتعزيز أمن المستخدم، قدمت "أبل" في إصدار "iOS 26.3" أدوات تحكم جديدة تمنح المستخدمين إشرافاً أدق على البيانات التي تشاركها التطبيقات. ويتضمن التحديث تشفيراً محسناً للمحادثات والملفات المخزنة، بالإضافة إلى ميزات تنبيهية ذكية تكتشف أي محاولات غير مصرح بها للوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا بشكل أكثر فعالية من الإصدارات السابقة.
إلى جانب المزايا الأمنية، عالج التحديث عدداً من الثغرات البرمجية التي ظهرت في الإصدارات السابقة، مع تحسين استهلاك البطارية ورفع كفاءة معالجة التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتكاملاً.
