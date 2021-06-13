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الأحد، 13-06-2021 01:17 م

مقابل 28 مليون دولار..رحلة إلى الفضاء مع مؤسس شركة أمازون

مقعد-في-الفضاء-مع-جيف-بيزوس-مقابل-28-مليون-دولار


الوكيل الإخباري - تمثل New Shepard صاروخ يبلغ طوله 60 قدمًا يمكن إعادة استخدامه ومصمم لإطلاق كبسولة مع مقاعد لستة أشخاص.

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ومن المفترض أن ترتفع الكبسولة لمسافة 62 ميلاً تقريبًا فوق سطح الأرض إلى حافة الفضاء، وهي مهمة مدتها نحو 10 دقائق تمنح الركاب تجربة الجاذبية الصغرى لمدة ثلاث دقائق تقريبًا.


وأعلن جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون الذي يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لها الشهر المقبل، أنه يخوض المهمة مع شقيقه مارك لتحقيق حلمه مدى الحياة.


ويبلغ سعر الرحلة شبه المدارية 28 مليون دولار وهو ما يقرب من نصف سعر مقعد في مهمة مدارية.


وتطلق كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX أول مهمة رائد فضاء خاصة لها إلى المدار في وقت لاحق من هذا العام. ويقضي أربعة ركاب ما يقرب من ثلاثة أيام في المدار.


ونقلت كبسولة Crew Dragon رواد فضاء حكوميين فقط إلى محطة الفضاء الدولية.


ولم تحدد Blue Origin، التي اختبرت صاروخ New Shepard القابل لإعادة الاستخدام بالكامل 15 مرة منذ عام 2015، سعرًا لمقاعد الركاب .


وقالت كورنيل: إن الشركة تتواصل مع أكثر المزايدين تنافسية من اليوم لتوفر لهم إمكانية الوصول.


وأوضحت أنه يتم الإعلان عن الراكب الرابع والأخير قريبًا. دون الإشارة إلى ما إذا كان سيكون موظفًا في Blue Origin أو أحد مقدمي العروض التنافسيين أو أي شخص آخر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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