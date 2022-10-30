الأحد 30-10-2022
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الأحد، 30-10-2022 06:59 م

مقترحات بحظر منصتي Google و YouTube في روسيا

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الوكيل الاخباري- تقدم رجل الأعمال يفغيني بريغوزين، إلى النائب العام الروسي إيغور كراسنوف، بطلب التحقق من الأنشطة التحريضية لمنصة يوتيوب، وتصنيف جوجل  ضمن المنصات غير المرغوب بها في روسيا.

 وذكر المكتب الإعلامي لشركة كونكورد عبر منصة "فكونتاكتي"، أن موقع يوتيوب يشن حملة تحريضية معادية لروسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وتضمن طلب بريغوزين، مقترحا بتصنيف منصة جوجل ضمن المنصات غير المرغوب بها في روسيا.

يذكر أن وزارة الإعلام الرقمي الروسية في الـ 18 من أكتوبر عبرت عن عدم نيتها حظر أنشطة يوتيوب في روسيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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