مكالمات الفيديو ترتقي إلى الجودة العالية على Google Meet

الوكيل الإخباري- كشفت «قوقل» رسمياً إتاحة عمل مكالمات الفيديو المرئية عبر خدمة التراسل الفوري Google Meet التابعة لها بجودة Full HD لشرائح محدودة من مشتركي خدمات Google One و Google Workspace.



ووفقاً لما ذكرته قوقل، فإن مكالمات الفيديو العالية الجودة بدقة Full HD أو 1080 بكسل ستكون متاحة عبر الويب عندما يُستخدم جهاز حاسوب بكاميرا 1080 بكسل مع معالجة حاسوبية قوية في الاجتماعات التي تضم اثنين من المشاركين.



وستُعطّل ميزة إجراء مكالمات الفيديو العالية الجودة بشكل افتراضي داخل Google Meet، وسيُعرض تنويه للمستخدمين المرشحين للاستفادة من تلك الميزة لتفعيل خيار 1080 بكسل، كما يمكن تفعيل أو تعطيل الميزة من خلال قائمة الخيارات.

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ونوهت قوقل بأنه سيُستهلك المزيد من سعة نقل البيانات «الباندويث» من أجل إرسال الفيديو بدقة 1080 بكسل، وهو أمر متوقع، كما أشارت إلى أن خدمة Google Meet ستعدل الجودة من تلقاء نفسها في حال كانت سرعة الاتصال بالإنترنت لا تسمح بذلك.



وذكرت «قوقل» أنها ستبدأ بتوفير الميزة للمستخدمين المرشحين لها بشكل تدريجي وعلى مدار الأيام والأسابيع المقبلة.



وبحسب قوقل فإن هذه الميزة ستكون متاحة لمشتركي خدمة Google Workspace وتحديداً في خطط أسعار Business Standard و Business Plus و Enterprise وغيرها، كما ستُتاح أيضاً لمشتركي خدمة Google One مع سعة تخزين 2 تيرابايت أو أعلى.



وعلى الجانب الآخر، سيُحرم بعض المستخدمين من هذه الميزة الجديدة مثل المستخدمين العاديين الذين يستخدمون حسابات جوجل الشخصية ومشتركي خدمة Google Workspace ولكن مع خطط أسعار Essentials وBusiness Starter و Education Fundamentals وغيرها.



يذكر أن Google Meet هي خدمة المحادثة الصوتية والمرئية من جوجل، وكانت قد أُطلقت عام 2017 باسم Hangouts Meet لتكون موجهة للشركات المعتمدة على حزمة جوجل للأعمال G Suite.



وشهدت خدمة Google Meet عدة تغييرات على مدار السنوات اللاحقة وحتى الآن، إذ طرحت قوقل الخدمة لجميع المستخدمين مع تفشي وباء فايروس كورونا المستجد عام 2020، كما غيرت تسميتها إلى Google Meet في 2021.



وأُضيفت العديد من المميزات إلى الخدمة مثل خاصية إلغاء الضجيج التي تلغي الضوضاء في الخلفية وتجعل الصوت أكثر وضوحاً، وخاصية الإضاءة المنخفضة التي تحسن ظهور الأشخاص داخل الفيديو في أوضاع الإضاءة السيئة أو كاميرا الويب المنخفضة الجودة، وخواص أخرى مثل تشويش الخلفية أو تغييرها بالكامل مع خلفيات 360 درجة وغير ذلك من التغييرات.



عكاظ

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