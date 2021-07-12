مميزات ذراع التحكم الجديد

الوكيل الإخباري - يعتبر ذراع التحكم أحد أكبر التطويرات ع PS5، حيث قد أصبح أكبر وأثقل وزنًا، كما اعتمدت الشركة على مواد جديدة.





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كما أضافت الشركة عدة مميزات جديدة إلى الذراع، ومنها تغيير زر Share ليصبح Create وينقلك إلى تطبيق صناعة المقاطع والصور داخل المنصة.



بالإضافة إلى الاعتماد على محرك ذبذبات جديد يتحكم في قوة الاهتزازات بناءً على ما تخبره اللعبة به، وهذا يعني أن قوة الاهتزاز تختلف بحسب الموقف الذي تتعرض له اللعبة .

واستخدمت سوني تقنية جديدة في تصميم أزرار الإطلاق الموجودة في ظهر المتحكم، حيث أصبحت هذه الأزرار تستجيب لقوة الضغط .



وهذا يعني أن الأمر الذي يتم تطبيقه داخل اللعبة يختلف بناءً على اختلاف قوة الضغط على أزرار الإنطلاق.



وتظهر المميزات الجديدة بوضوح في لعبة مثل Astro PlayRoom التي تستعرض التطورات الجديدة على النظام.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية