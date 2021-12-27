مميزات واتساب المتوقعة في العام 2022

الوكيل الإخباري - تشتهر منصة المراسلة الفورية "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا" بإضافة العديد من المميزات والتحسينات لتقديم تجربة مستخدم جيدة، فيما أظهرت عدة تقارير على أساس يومي تلمح إلى المميزات القادمة، وبعضها مثيرة للاهتمام لتسهيل استخدام التطبيق.

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ميزات من المحتمل أن تكون قيد الاختبار لواتساب يمكن طرحها 2022:

ميزة تسجيل الخروج من WhatsApp وفقًا للتقارير الحالية، فإن WhatsApp جاهز تمامًا لطرح ميزة جديدة ستحل محل خيار حذف الحساب فى القائمة بخيار يسمى تسجيل الخروج من WhatsApp .

ميزة Instagram Reels حيث تتجه الشركة الأم "ميتا" إلى دمج جميع منصاتها مثل واتساب وفيسبوك وإنستغرام في عام 2022 ، يُعتقد أن الشركة تعمل على نفس الشيء وتجعل هذا التكامل ممكنًا.

تمديد المهلة الزمنية للحذف للجميع بالفعل

يوفر "واتساب"، ميزة "الحذف للجميع" لمستخدمي Android و iOS. وفقًا لتقاريرتتطلع الشركة إلى إزالة الحد الزمني والسماح للمستخدمين بحذف الرسائل للجميع وقتما يريدون.

ويقدم WhatsApp فترات زمنية ثلاث مرات فقط مثل 7 أيام و 90 يومًا و 24 ساعة.

المصدر - لبنان 24

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