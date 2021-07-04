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الأحد، 04-07-2021 11:28 ص

مميزات Wear OS 3.0 من سامسونج وجوجل

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الوكيل الإخباري - يعتبر نظام Wear OS 3.0 أول نتائج الدمج بين نظامي جوجل وسامسونج  للساعات الذكية، ولم تعلن سامسونج عن الاسم النهائي بعد للنظام، ولذلك يتوقع الجميع أن يكون Wear OS 3.0 وقد ظهر النظام كإعلان مفاجئ من جوجل في مؤتمرها هذا العام، حيث أعلنت عن دمج نظام تشغيل الساعات الذكية مع نظام سامسونج للساعات الذكية أيضًا. 

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تنوع التطبيقات المتاحة

كانت ساعات سامسونج الذكية تواجه مشاكل مع دعم التطبيقات، حيث لم تمتلك مكتبة كبيرة من التطبيقات.
ولذلك كان هذا أول ما عالجه النظام الجديد، حيث تستطيع ساعات سامسونج الآن الوصول إلى متجر Wear OS من جوجل.

 

التوافق بين الهاتف والساعة
تطلق سامسونج على الواجهة الجديدة OneUI أيضًا، وهذا يرمز لتوافق أكبر بين الهواتف والساعات الذكية.
وقد استعرضت سامسونج طرق التوصيل التلقائي الجديدة بين الساعة الذكية والهاتف.
حيث تقوم بتثبيت التطبيق على الهاتف ليتم تثبيت نسخة مصغرة منه على الساعة الذكية. 

 

تطبيق تصميم الواجهات

عرضت سامسونج تطبيق تصميم الواجهات الجديد الخاص بها، وهو يعمل بطريقة سهلة وبسيطة تجعل الجميع قادرًا على تصميم واجهة الساعة 
ولم تعلق سامسونج إن كان التطبيق متاحًا للتثبيت للمستخدمين العاديين أم يجب الاشتراك فيه أو شراءه. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 


 




 

 


 

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