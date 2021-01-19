منافس كروم.. محرك بحث شهير يتخطى 100 مليون عملية بحث يوميا

الوكيل الإخباري _ حقق محرك البحث الشهير والمنافس لمحرك جوجل كروم، DuckDuckGo رقما قياسيا جديدا حيث وصل إلى أكثر من 100 مليون عملية بحث يومية عليه، ويتميز بتوفيره للخصوصية الشديدة وعدم مشاركة بيانات المستخدمين.





وينافس محرك البحث DuckDuckGo الكثير من محركات البحث الأخرى وعلى رأسهم جوجل كروم، حيث يوفر المحرك حماية شديدة لمستخدميه تجعله لا يشارك بياناتهم مع الشركات المعلنة، الأمر الذى جعل عددا كبيرا من الخبراء والمشاهير يوصون باستخدامه بدلا من المحركات الأخرى.



ويعتبر هذا التطبيق أكثر أمانا من حيث المحافظة على الخصوصوية، ويشتمل على العديد من الميزات، مثل حظر الجهات الخارجية من إضافة الإعلانات، وزيادة التشفير على المواقع التي قمت بزيارتها.

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المصدر : صدى البلد









