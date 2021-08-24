الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

الملك يشارك بقمة قادة دول الجوار في بغداد

الحكومة : لم يصدر استثناءات من رئاسة الوزراء للتعيين

التربية : صيانة المدارس مستمرة

10 لقاحات تم تسجيلها بشكل طارئ بالأردن

عشرينية تبكي من ضيق حالها وتقول : أطفالي جائعون

المياه :ضبط اعتداءات جديدة في ثلاث محافظات

مصدر حكومي لـ الوكيل : لم يتم تأجيل الرواتب

توضيح حول اعادة هيكلة علاوات موظفي القطاع العام بالاردن

نقيب أصحاب المدارس الخاصة يوجه رسالة الى اولياء الامور

علماء يكتشفون أسرع كويكب يدور في النظام الشمسي

الثلاثاء، 24-08-2021 01:50 م

منتجات شاومي المستقبلية لن تحمل علامة Mi التجارية

Xiaomi_logo_(2021-).svg


الوكيل الإخباري - تعمل شركة شاومي على التخلص التدريجي من العلامة التجارية لمنتج Mi، كما قال متحدث رسمي بحيث إن المنتجات بما في ذلك الهواتف الذكية الرائدة مثل Mi 11 لهذا العام تحمل اسم الشركة.

اضافة اعلان

وأصبحت الشركة العلامة التجارية رقم واحد للهواتف الذكية على مستوى العالم هذا العام. ومن أجل تمييز منتجاتها عن بعضها بعضًا، قسمت الشركة منتجاتها إلى عدة علامات تجارية فرعية، أبرزها Mi.

وبعد عشر سنوات من إطلاق أول هاتف ذكي يحمل علامة Mi التجارية، أصبحت الشركة مستعدة لإحداث تغيير كبير، إذ إنها تتخلى عن علامة Mi التجارية من أسماء منتجاتها من الآن فصاعدًا.

 

ويقول المتحدث باسم الشركة: بدءًا من الربع الثالث من عام 2021، تتم إعادة تسمية سلسلة منتجات Xiaomi Mi إلى Xiaomi.

ويؤدي هذا التغيير إلى توحيد وجود العلامة التجارية العالمية وسد فجوة الإدراك بين العلامة التجارية والمنتجات. وقد يستغرق هذا التغيير بعض الوقت حتى يتم تفعيله في جميع المناطق.

 

وتقول الشركة إنها تظل تحتفظ بعلامة Redmi التجارية، مما يعني أن منتجات الشركة المتطورة تشكل خطًا متميزًا جنبًا إلى جنب مع منتجات Redmi.

وأضاف المتحدث: مع إدخال هوية العلامة التجارية الجديدة، توجد سلسلتان متميزتان من المنتجات أسفل العلامة التجارية الأم.


وتمثل منتجات Xiaomi قمة التكنولوجيا وتقدم تجربة متميزة. وتجلب منتجات Redmi ابتكارات كبيرة بسعر يسهل الوصول إليه وتستهدف الجمهور الأصغر سنًا.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6046876-1776528334-3

فيسبوك تريد إضافة الاتصالات إلى تطبيقها الرئيسي

google-play-

تقييمات محتوى التطبيقات على Google Play

ios_15_hero_11

استخدام شريط عنوان سفاري الجديد في iOS 15

instagram-logo-3d-rendering-close-up-account-promotion-template_1379-4793-1

كيفية ازالة روابط التمرير لأعلى القصص في إنستغرام

284cc2c4-a0e9-4423-8ab3-eef048ce119d

نفايات نووية لإنتاج بطاريات لا تحتاج لإعادة الشحن

مشاهدة-التلفاز-واستعمال-الهواتف-النقالة-يؤخر-النطق-لدى-الطفل

5نصائح لمنع طفلك من القيام بعملية الشراء الإلكتروني

أخبار متعلقة
google_exterior.0.0

غوغل تقرر إيقاف بيع هواتفها القديمة.. تجهز لمفاجأة الشهر المقبل

Find-My-Device

معلومات هامة حول شبكة التتبع الجماعي من جوجل