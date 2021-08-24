منتجات شاومي المستقبلية لن تحمل علامة Mi التجارية

الوكيل الإخباري - تعمل شركة شاومي على التخلص التدريجي من العلامة التجارية لمنتج Mi، كما قال متحدث رسمي بحيث إن المنتجات بما في ذلك الهواتف الذكية الرائدة مثل Mi 11 لهذا العام تحمل اسم الشركة.





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وأصبحت الشركة العلامة التجارية رقم واحد للهواتف الذكية على مستوى العالم هذا العام. ومن أجل تمييز منتجاتها عن بعضها بعضًا، قسمت الشركة منتجاتها إلى عدة علامات تجارية فرعية، أبرزها Mi.





وبعد عشر سنوات من إطلاق أول هاتف ذكي يحمل علامة Mi التجارية، أصبحت الشركة مستعدة لإحداث تغيير كبير، إذ إنها تتخلى عن علامة Mi التجارية من أسماء منتجاتها من الآن فصاعدًا.

ويقول المتحدث باسم الشركة: بدءًا من الربع الثالث من عام 2021، تتم إعادة تسمية سلسلة منتجات Xiaomi Mi إلى Xiaomi.





ويؤدي هذا التغيير إلى توحيد وجود العلامة التجارية العالمية وسد فجوة الإدراك بين العلامة التجارية والمنتجات. وقد يستغرق هذا التغيير بعض الوقت حتى يتم تفعيله في جميع المناطق.

وتقول الشركة إنها تظل تحتفظ بعلامة Redmi التجارية، مما يعني أن منتجات الشركة المتطورة تشكل خطًا متميزًا جنبًا إلى جنب مع منتجات Redmi.





وأضاف المتحدث: مع إدخال هوية العلامة التجارية الجديدة، توجد سلسلتان متميزتان من المنتجات أسفل العلامة التجارية الأم.



وتمثل منتجات Xiaomi قمة التكنولوجيا وتقدم تجربة متميزة. وتجلب منتجات Redmi ابتكارات كبيرة بسعر يسهل الوصول إليه وتستهدف الجمهور الأصغر سنًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



