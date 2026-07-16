منتجات طال انتظارها.. أبل تجهّز مفاجآت جديدة لمستخدميها

ومن أبرز المنتجات المرتقبة هاتف آيفون قابل للطي، إلى جانب تحسينات في الأداء والكاميرات ودمج تقنيات Apple Intelligence. كما تطور الشركة أجهزة ذكية جديدة، بينها نظارات ذكية وسماعات AirPods متقدمة لتعزيز قدرات المساعد الصوتي سيري.
وتأتي هذه الخطوات وسط منافسة قوية مع غوغل ومايكروسوفت وميتا، حيث تركز أبل على دمج الذكاء الاصطناعي في أجهزتها مع الحفاظ على الخصوصية.
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