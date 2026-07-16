الخميس 2026-07-16 04:22 م

منتجات طال انتظارها.. أبل تجهّز مفاجآت جديدة لمستخدميها

ثق
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 12:40 م
الوكيل الإخباري-   تخطط شركة أبل لإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة تشمل هواتف آيفون وأجهزة ماك وآيباد ومنتجات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز حضورها في سوق الأجهزة المتصلة.اضافة اعلان


ومن أبرز المنتجات المرتقبة هاتف آيفون قابل للطي، إلى جانب تحسينات في الأداء والكاميرات ودمج تقنيات Apple Intelligence. كما تطور الشركة أجهزة ذكية جديدة، بينها نظارات ذكية وسماعات AirPods متقدمة لتعزيز قدرات المساعد الصوتي سيري.

وتأتي هذه الخطوات وسط منافسة قوية مع غوغل ومايكروسوفت وميتا، حيث تركز أبل على دمج الذكاء الاصطناعي في أجهزتها مع الحفاظ على الخصوصية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الأردن يعزي الجزائر بضحايا حريق دار أيتام

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة ضد البحرين والكويت

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد

ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا قسم التفتيش، اعتداءات جديدة على خطوط المياه الرئيسة في مناطق زي والصبيحي بمحافظة البلقاء / السلط، تسحب كميات كبيرة م

أخبار محلية ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

علم قطر

عربي ودولي قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

أخبار محلية اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة

الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت

عربي ودولي الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار

أخبار محلية بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار



 
 






الأكثر مشاهدة

 