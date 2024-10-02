منصات التواصل تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- طلبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء من منصات التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"سناب شات" و"تيك توك" تقديم معلومات حول كيفية توصيتها بالمحتوى للمستخدمين.

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وبموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، يتعين على المنصات الحد من المخاطر ذات الصلة بأنظمة التوصية الخاصة بها، بما في ذلك مخاطر الصحة العقلية ونشر المحتوى الضار. وجاء في بيان صحافي أنه من المقرر أن يقدم يوتيوب وسناب شات تفاصيل بشأن دورهما في تضخيم المخاطر المتعلقة بالعملية الانتخابية، والخطاب المدني، والصحة العقلية، وحماية القصر



وقالت المفوضية الأوروبية إن تيك توك تخضع للاستجواب بشأن "الإجراءات التي اتخذتها لتجنب التلاعب في الخدمة من قبل جهات خبيثة، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالانتخابات، والتعددية الإعلامية، والخطاب المدني".



وأمام شركات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث مهلة حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للرد على الطلب. ويمكن أن تفرض المفوضية غرامات إذا لم تمتثل تلك الشركات لتلك التحقيقات.