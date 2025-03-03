منصة 'إي باي' تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل خدماتها

أبرز التحديثات:
تقديرات زمن التسليم: تم تحديث بطاقات السلع لعرض تقديرات دقيقة لزمن التسليم لجميع السلع التي تتمتع بخدمة الشحن السريع.
مرشح "الشحن والاستلام": أضافت "إي باي" مرشحًا جديدًا يتيح للعملاء تحديد العناصر التي يمكن شحنها بسرعة أو المتوفرة للاستلام .
تسليم دقيق: أصبحت المنصة قادرة على تقديم تقديرات دقيقة استنادًا إلى عدة عوامل مثل موقع العميل وخدمة الشحن المختارة وسجل شحن البائع.
الذكاء الاصطناعي لتحسين التوصيل: استثمرت "إي باي" في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة تقديرات زمن التسليم. حيث يتم تحليل عوامل مثل قرب العميل من موقع السلعة وسجل البائع في الشحن، مما يسهم في تقديم تجربة تسوق أكثر سلاسة وراحة للمستخدمين.
إضافة شارة "أفضل خدمة" في ألمانيا: كما قدمت "إي باي" شارة جديدة في ألمانيا تحمل اسم "أفضل خدمة"، وهي تهدف إلى مساعدة العملاء في التعرف على السلع التي تلبي معايير الجودة العالية، مثل الشحن السريع والإرجاع المجاني.
الهدف من التحديثات: تسعى "إي باي" من خلال هذه التحديثات إلى تحسين التنافسية مع منصات التجارة الإلكترونية الأخرى مثل أمازون وإيستي، وجذب المزيد من العملاء، وتقديم تجربة تسوق أسرع وأسهل.
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