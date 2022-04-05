منصة عبر الإنترنت تعلّم الأطفال مجانا صنع إلكترونيات مستدامة‎

الوكيل الاخباري- دشن فريق بحثي من قسم علوم الحاسوب في جامعة نورث وسترن الأمريكية، منصة إلكترونية جديدة، وهي إضافية لمنصة ميك كود MakeCode الخاصة بمايكروسوفت لمساعدة المبتدئين على تعلم البرمجة الحاسوبية مجاناً عبر الإنترنت.



وحسب موقع Decode The News Podcast، طور الباحثون المنصة الإلكترونية لتعليم الأطفال كيفية بناء وبرمجة أجهزة إلكترونية مستدامة تشغّل دون استخدام البطاريات المسببة للانبعاثات، وتحصد طاقة خضراء من البيئة، حيث لا تتطلب المنصة الجديدة أي معدات حاسوبية وهي مصممة خصيصًا لتوفرها مجانًا عبر الإنترنت.

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