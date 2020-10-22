منها تفعيل الاتصال عبر الويب.. واتساب يحدث من ميزاته

الوكيل الإخباري _ في إطار التنافس مع تطبيقات مشابهة حرصت شركة ”واتساب” على مواصلة تطوير واضافة ميزات جديدة لراحة مستخدميه، على نسخة ”الويب“ لسطح المكتب ”واتساب ويب“.

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حيث عمل واتساب مؤخرا على تحديث جديد يسهل على المستخدمين استخدام التطبيق على الأجهزة المكتبية، وتحديث دعم مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية، الذي سيتم طرحه للمستخدمين قريبا ، وذلك لتمكين المستخدمين من إجراء مكالمات فيديو وصوت باستخدام ”واتساب ويب“، من خلال (WhatsApp Beta).

ومن المقرر إتاحة تحديث دعم المكالمات على التطبيق المخصص للويب للجمهور في الأسابيع القليلة المقبلة.



وستعمل هذه الميزة مجرد قيام شخص ما بالاتصال على ”واتساب ويب“، ليتم فتح نافذة جديدة يمكنه النقر فوقها لتلقي المكالمة وإنهائها.





المصدر : الامارات نيوز

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