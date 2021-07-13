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الثلاثاء، 13-07-2021 11:17 ص

من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية خلال ساعة ونصف فقط

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الوكيل الإخباري- بدأ الخبراء الروس باختبار رحلة فائقة السرعة إلى المحطة الفضائية الدولية خلال وقت قياسي لا يتجاوز الساعة ونصف.

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وتشير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، إلى أن اختبار هذه الرحلة بدأ عند إطلاق مركبة الشحن "بروغريس إم إس-17" يوم 30 يونيو الماضي، والتحامها بالمحطة الفضائية الدولية في 2 يوليو الجاري.


وجاء في بيان المؤسسة المنشور على موقعها الرسمي، "دخلت مركبة الشحن "بروغريس إم إس-17" في مرحلة التوجيه القصير المدى، إلى ما يسمى المدار الإهليلجي، الذي يتميز بفارق ارتفاع ثابت مع مدار المحطة الفضائية الدولية".


وتضيف المؤسسة، "من المفترض استخدام هذه الطريقة في دورة واحدة لالتحام المركبات الفضائية بالمحطة الفضائية الدولية خلال 90-120 دقيقة بعد الإطلاق".


ويذكر، أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، سبق أن أعلن في شهر أبريل الماضي، أن أول مركبة ستلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بعد دورة واحدة سيكون في عام 2022.


وتسمح الرحلات السريعة لرواد الفضاء بالوصول إلى محطة الفضاء الدولية بشكل أكثر راحة، نظراً لحجم مركبة سويوز الفضائية الصغير. كما أثبت الأطباء أنه بعد 6-7 دورات أي من (9-10 ساعات)، يبدأ التأثير السلبي لانعدام التوازن - الغثيان ودوار الحركة. أي أن الرحلة السريعة تتيح لرواد الفضاء الشعور بهذا التأثير السلبي في محطة كبيرة ، وليس في مركبة صغيرة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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