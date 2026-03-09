من البرتقالي إلى الوردي.. كيف يمكن تغيير لون آيفون 17 برو؟

11:27 ص

الوكيل الإخباري- كشف تقرير تقني أن أحد الألوان الجديدة في هاتف iPhone 17 Pro قد يتعرض لتغير غير متوقع، إذ يمكن أن يتحول اللون Cosmic Orange إلى درجة أقرب إلى الوردي عند تعرضه لبعض مواد التنظيف المنزلية.





وبحسب تقرير نشره موقع CNET، فإن مواد كيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين، الموجودة في العديد من المنظفات والمطهرات المنزلية، قد تتفاعل مع الطبقة الخارجية للهاتف، ما يؤدي إلى تغير لون الإطار المعدني من البرتقالي إلى لون مائل إلى الوردي.



التغير يقتصر على الإطار المعدني

وأشار التقرير إلى أن هذا التغير اللوني يقتصر على الجزء المعدني من الجهة الخلفية للهاتف، بينما لا يتأثر الجزء المصنوع من الزجاج.



وجاءت هذه النتيجة بعد تجربة تعمّد خلالها المختبرون تعريض الهاتف لبعض المواد الكيميائية المنزلية لمعرفة تأثيرها على اللون، حيث لاحظوا أن التغير لا يحدث فورًا، بل يظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.



السبب في طريقة معالجة المعدن

ويرتبط ذلك بطريقة تصنيع إطار الهاتف لدى شركة Apple، إذ يُستخدم في هذا اللون معدن مؤكسد عبر تقنية Anodized Metal، حيث تُدخل الصبغة داخل مسامات دقيقة في المعدن ثم تُغلق بطبقة حماية.



لكن في حال تعرض هذه الطبقة الواقية للتلف بسبب مواد كيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين، قد تتغير الصبغة أو تتلاشى، ما يؤدي إلى تغير اللون.



لا تأثير على أداء الهاتف

ورغم هذا التغير في المظهر، يؤكد التقرير أن المسألة تجميلية فقط ولا تؤثر على أداء الهاتف أو وظائفه.



كما توصي شركة Apple في صفحة الدعم الخاصة بها بتجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على المبيضات أو بيروكسيد الهيدروجين عند تنظيف هواتف آيفون.



لذلك، إذا كنت تمتلك هاتف iPhone 17 Pro بلون Cosmic Orange، فقد يكون من الأفضل تجنب هذه المواد للحفاظ على مظهره الأصلي، خاصة أن سعر الجهاز يتجاوز ألف دولار.





