من "ميتا".. تطبيق جديد ينافس "سناب شات"

الوكيل الإخباري- أعلنت ميتا إطلاق تطبيق جديد مستقل يحمل اسم Instants، في خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعل المستخدمين، خصوصًا من الفئات الشابة، عبر مشاركة الصور المؤقتة بأسلوب مشابه لتطبيق سناب شات.

ويتيح التطبيق للمستخدمين التقاط الصور ومشاركتها فورًا مع الأصدقاء، إذ يفتح مباشرة على الكاميرا، مع اعتماد فكرة المحتوى العفوي غير المعدّل، حيث تختفي الصور بعد عرضها مرة واحدة فقط.



ويركّز “Instants” على تجربة استخدام بسيطة، مع أدوات تحرير محدودة، في توجه يشجع على نشر الصور كما هي دون فلاتر، ما يعكس رغبة الشركة في تعزيز التفاعل التلقائي بدلًا من المحتوى المصقول.



كما يتوفر التطبيق حاليًا للتحميل على أجهزة أندرويد عبر متجر جوجل بلاي في بعض الدول.



ويُعد التطبيق امتدادًا لميزة سابقة داخل إنستاجرام عُرفت باسم “Shots”، والتي أتاحت إرسال صور تُعرض مرة واحدة فقط قبل أن تختفي، وهو مفهوم يجمع بين خصائص “سناب شات” وتطبيق BeReal، مع التركيز على التفاعل اللحظي.