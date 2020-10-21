الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

تراجع أسعار النفط عالميا

عقوبات رادعة بتعديل قانون الاتجار بالبشر

غضب في الشارع الاردني .. ووزير الصحة خارج التغطية !

الغذاء والدواء : تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى لن يؤثر على أسعار الأدوية

نقيب أصحاب المدارس الخاصة : خصم الـ 15% لن يؤثر على رواتب المعلمين

فلسطين: 6 وفيات و569 إصابة جديدة بكورونا

ضبط أشخاص قاموا بانشاء صفحات وهمية لشخصيات مشهورة

رصد 7 مخالفات دعائية في دائرة بدو الشمال

الصيادلة للوكيل : المطعوم الرباعي جاهز للتوزيع وهذا سعره

صدور نظام المكلفين بخدمة العلم




الأربعاء، 21-10-2020 03:33 م

من يتجسس على كاميرات هواتفنا وكيف نحميها؟

BeFunky-collage-2020-10-04T104102.770


الوكيل الاخباري - تعتبر الكاميرا من أهم التقنيات التي تميز الهاتف الذكي، ولكن هذه التقنية قد تجعلنا عرضة للتجسس في حال لم نتبع بعض قواعد الاستخدام الأساسية.

اضافة اعلان

وفي هذا السياق قال الخبير التقني ورئيس مركز Roskachestvo للخبرة الرقمية، أنطون كوكانوف: "الطريقة الوحيدة التي يمكن لجهات خارجية التجسس فيها على كاميرا الهاتف الذكي هي عن طريق الفيروسات الرقمية أو التطبيقات الخبيثة التي يتم تحميلها في الهاتف، وحينها يمكن لمن يسيطرون على هذه البرمجيات استغلال برمجياتهم لتفعيل الكاميرا والتقاط صور أو فيديوهات يبتزون بها أصحاب الهواتف".


وأضاف "احتمال استغلال التطبيقات الشهيرة مثل إنستغرام للتجسس على كاميرات الهواتف من قبل جهات ثالثة شبه معدوم، غالبا ما يستخدم لهذا الغرض تطبيقات غير معروفة كثيرا أو تبدو عادية جدا كتطبيقات المصباح أو تطبيقات منظم الملفات، والتي قد توجد في متاجر التطبيقات الإلكترونية".

 

وللتحقق من عدم إمكانية تجسس التطبيقات المذكورة على كاميرا الهاتف الخاص بك، ينصح الخبير أصحاب الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد بالدخول إلى قائمة إعدادات الهاتف، وبعدها إلى قسم "التطبيقات والإشعارات"، وبعدها خيار "أذونات الوصول للتطبيقات"، ومن هناك يمكن التأكد بأن التطبيق المشكوك بأمره لا يملك إمكانية الوصول إلى الكاميرا وبياناتها.

أما بالنسبة للهواتف العاملة بانظمة iOS فيمكن لمستخدميها التأكد من هذا الأمر عبر خيارات "الخصوصية" في أجهزتهم.


كما ينصح الخبير أصحاب الهواتف والأجهزة الذكية بتحميل برامج مكافحة الفيروسات في أجهزتهم لحمايتها من خطر البرمجيات الخبيثة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
شركة-جوجل

بأكبر دعوى قضائية منذ عقدين.. أميركا تقاضي غوغل

20-10-20-139825383

احذر من توثيق الأسماء بهذه الطريقة في سجل الهاتف!

9998774298

الخبراء يحذرون من ازدياد أعداد مواقع التصيد الإلكتروني!

5a4d5f6f8d046

نصائح لتفادي التجسس على هاتفك

poco-x3-18_1-768x512

غوغل تزيل تطبيقا موثوقا من متجرها الإلكتروني

20201006-1601982689479-original

غوغل تطلق ميزة التعرف على الأغنية عن طريق اللحن

أخبار متعلقة
5a4d5f6f8d046

نصائح لتفادي التجسس على هاتفك

Google

غوغل تطرح تقنيات بحث مدعومة بـالذكاء الصناعي

147

دراسة: الإدمان على استخدام الهواتف قد يعزز الصحة العقلية!

8202013145435864698441

غوغل تطلق ميزة جديدة لمساعدة هذه الفئة

313289Image1-1180x677_d

5 حلول سريعة لمعالجة مشكلة توقف التطبيقات على هاتفك

Group-video-chats

5 نصائح لتعزيز الثقة بالنفس خلال محادثات الفيديو