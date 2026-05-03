من يستنزف طاقة الهاتف في الخفاء؟

الوكيل الإخباري- يعتقد كثير من مستخدمي الهواتف الذكية أن المشكلة الأساسية في عمر البطارية تكمن في سعتها المحدودة أو في تقادمها مع الوقت، لكن تقارير تقنية حديثة تشير إلى أن هذا الاعتقاد ليس دقيقًا بالكامل.





وتشير التقارير إلى أن السبب الحقيقي غالبًا ما يكون في التطبيقات والعمليات التي تعمل في الخلفية دون ملاحظة المستخدم. فعلى الرغم من تطور تقنيات البطاريات وزيادة كفاءتها، لا يزال استنزاف الطاقة مشكلة شائعة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نشاطات غير مرئية تحدث داخل النظام.



وتوضح المعلومات أن التطبيقات التي تعمل في الخلفية تستهلك موارد الجهاز مثل المعالج والاتصال بالشبكة، ما يؤدي إلى استهلاك مستمر للطاقة.



ولا تكتفي هذه التطبيقات بالانتظار، بل تقوم بمهام مثل تحديث البيانات، وإرسال الإشعارات، أو تتبع الموقع، وهو ما يجعلها أحد أبرز أسباب انخفاض البطارية بسرعة، حتى دون استخدام الهاتف بشكل مباشر.



وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن إبقاء التطبيقات مفتوحة في الخلفية لا يعني دائمًا أنها تستهلك طاقة كبيرة؛ إذ تقوم أنظمة التشغيل الحديثة مثل أندرويد وiOS بتجميد التطبيقات غير النشطة وتقليل استهلاكها للطاقة تلقائيًا.



لكن المشكلة تظهر عندما تستمر بعض التطبيقات في العمل فعليًا في الخلفية، خاصة تلك التي تعتمد على الموقع أو الإنترنت بشكل دائم، مثل تطبيقات الملاحة أو البريد الإلكتروني.



ويمكن للمستخدمين التحقق من استهلاك البطارية عبر إعدادات الهاتف، حيث تعرض الأنظمة قائمة بالتطبيقات الأكثر استهلاكًا للطاقة، سواء أثناء الاستخدام المباشر أو في الخلفية.





