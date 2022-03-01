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الثلاثاء، 01-03-2022 02:56 م

من 3 ل 10 دقائق..تيك توك تزيد مدة مقاطع الفيديو

تيك-توك


الوكيل الإخباري - بدأت منصة تيك توك بطرح إمكانية تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق. ويأتي الإطلاق الرسمي بعد أن اختبرت المنصة التغيير على مدار الأشهر العديدة الماضية.

وكان من الممكن في السابق أن تصل مدة مقاطع فيديو تيك توك إلى 3 دقائق بعد التغيير في شهر يوليو 2021. بينما كان الحد قبل ذلك 60 ثانية بعد التوسع الأولي من 15 ثانية.

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وقال متحدث باسم تيك توك في بيان: نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك.

 

وأضاف: قدمنا في العام الماضي مقاطع فيديو أطول، مما يمنح مجتمعنا مزيدًا من الوقت لإنشاء المحتوى والاستمتاع به. ونحن متحمسون الآن لبدء طرح إمكانية تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق. ونأمل أن تطلق العنان لمزيد من الإمكانات الإبداعية لصناع المحتوى حول العالم.


وتتيح المدة الزمنية الموسعة للفيديو لصناع المحتوى مزيدًا من الوقت والمرونة عند تصوير أشياء مثل عروض الطهي، ودروس الجمال، والمحتوى التعليمي، والرسومات الكوميدية والمزيد.


وحاول صناع المحتوى الالتفاف على قيود المنصة قبل زيادة مدة الفيديو عبر تشجيع المشاهدين على متابعة الأجزاء الأخرى من سلسلة الفيديو.


وبالرغم من أن الطريقة نجحت في بعض الأحيان. ولكن قد يكون من المحبط بالنسبة للمستخدمين أن يضطروا إلى التمرير خلال خلاصة صانع المحتوى للعثور على الفيديو المناسب في سلسلة.

 

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