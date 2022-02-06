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الأحد، 06-02-2022 02:52 م

مهندس مصري يبتكر تطبيقا للتواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري- سلط برنامج ناس أونلاين الضوء على تطبيق للتواصل الاجتماعي ابتكره مهندس مصري ينافس مواقع التواصل الحديثة حسب قوله.

المهندس المصري سامح شافعي قال إن تطبيق (iTop) الذي قام بالعمل عليه منذ العام 2018، يعمل كالتطبيقات المتعارف عليها (فيسبوك وتويتر)، مضيفا أن المستخدم يستطيع التسجيل عليه بسهولة.

تابع شافعي أن التطبيق كان هدفه الأول خدميا، لإيصال المستخدم لكافة الخدمات التي يحتاجها وهو على جهازه المحمول (مثل الوصول لأقرب طبيب أو عيادة). وحسب مؤسس التطبيق، فإن ما يميزه عن باقي المواقع هو خاصية (الفويس كومنت) التي تسمح للمستخدمين بتدوين التعليق عن طريق رسالة صوتية.

وحول الانتقادات التي طالت هذه الخطوة، قال المهندس المصري إنه واجه بعض المنتقدين والمحبطين لفكرته، لكنه لم يكترث لها.

أما خصوصية المستخدمين عبر هذا التطبيق، فقد أكد شافعي أن التطبيق يؤمن حماية كاملة لمعلومات المستخدمين، وخدمة الرسائل مشفرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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