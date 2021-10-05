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الثلاثاء، 05-10-2021 09:13 ص

موجة سخرية عارمة من المشاهير بسبب عطل فيسبوك

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الوكيل الاخباري- كان من الممكن أن يؤدي انهيار خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" إلى تدمير عالم المشاهير، والذي غالبا ما يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي هذه لنشر كل ما يتعلق بحياتهم.

لذلك عندما بدأ انقطاع هذه المواقع في جميع أنحاء العالم واعتذرت شركة "فيسبوك" عن ذلك لاحقا، كانت هناك مخاوف من أن الغياب المطول قد يثير جنون بعض المشاهير وهم يحدقون في شاشاتهم بانتظارعودة المواقع إلى الحياة.

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ودفع العطل المفاجئ الجميع للتحول إلى منصة "تويتر" كبديل للتواصل مع متابعيهم، فيما رحب الموقع الرسمي بالجميع، وقال في تغريدة: "مرحبا بالجميع حرفيا"، في إشارة إلى الإقبال الكثيف على المنصة في ظل تعطل "فيسبوك". ورد حساب "واتساب" الرسمي على تغريدة "تويتر" بكلمة: "مرحبا".

وعلق نجوم مثل ريس ويذرسبون وسنوب دوغ وأديل وحتى دوللي بارتون وآخرون ساخرين من الانقطاع الكارثي في جميع أنحاء العالم، ووصف البعض ما يحصل بالجائحة.

ونشرت النجمة دوللي، 75 عاما، ميما لها وهي تمر عبر أبواب الصالون المتأرجحة معلقة: "الجميع ذهب إلى تويتر اليوم بينما فيسبوك وانستغرام وواتس آب معطل".

 

وبعد 4 ساعات من الانقطاع، بحثت الممثلة كاثرين تيلديسلي عن طريقة مثالية لتوحيد متابعيها، فقررت تصنيف شخصياتها في المسلسلات التليفزيونية. وغردت الممثلة: "شخصية فف فريندز ؟؟؟"، وسرعان ما غمرتها مئات الإجابات.

 

وتساءل النجمة تامزان أوثويت في تغريدة: "لا انستغرام، لا واتس اب، لا بنزين.. هل يحدث شيء أكبر هنا؟".

وكان لدى نجمة الواقع الحامل لورين جودجر أفكار حول ما سيحدث إذا حدث انقطاع التيار الكهربائي في أكثر اللحظات غير المناسبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

أما نجم "Geordie Shore" السابق ريكي غوارناتشيو، فقد جعله الانقطاع يحن إلى الماضي، حيث كشف: "هاها لأول مرة أرسلت رسائل نصية قصيرة SMS منذ سنوات".

 

وعلق جاك دورسي على تغريدة لشخص يدعي أن نطاق موقع فيسبوك معروض للبيع، قائلا: "كم السعر؟". 

 

وكانت حسابات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" الرسمية على "تويتر"، قد أكدت في وقت سابق وجود عطل يواجه مستخدمي التطبيقات حول العالم، وقالت "فيسبوك" في تغريدة: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 

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