الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

الخدمة المدنية ترد على شكوى وصلت برنامج الوكيل

مطالبة بإعفاء المواطنين من ضريبتي المسقفات والأبنية

مصدر : قرار مرتقب بعودة تقديم الاراجيل بمقاهي الاردن

الخصاونة: بدأنا مبكرا في التطعيم ضد كورونا

عبيدات : 3 إصابات من سلالة كورونا الجنوب افريقية بالأردن

المنخفض الجوي مستمر

وزير السياحة : ننتظر توصيات بشأن تقديم الأرجيلة

التربية لـ الوكيل : قد نعود عن قرار التعليم الوجاهي

وزير الصحة : لا تراجع عن قرار العودة إلى المدارس

الخميس، 04-02-2021 02:51 م

ميانمار تحظر منصة فيسبوك بشكل مؤقت

facebook-3d-images-1583903345


الوكيل الإخباري _ بدأت شركات الاتصالات المحلية في ميانمار بحظر منصة فيسبوك بشكل مؤقت حتى منتصف ليل السابع من فبراير بناءً على أمر من الحكومة العسكرية في البلاد، بعد أيام من استيلاء الجيش على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في انقلاب عسكري.

اضافة اعلان

وتشير التقارير إلى أنه لا يمكن للأشخاص الوصول إلى فيسبوك ومسنجر وإنستغرام وواتساب من خلال MPT، أكبر مشغل اتصالات في ميانمار – والذي يصادف أنه مملوك جزئيًا للدولة.


وتدعي الحكومة أن المنصة الإجتماعية تساهم في عدم الاستقرار في البلاد، ومن بين أكثر من 50 مليون شخص يعيشون في ميانمار، هناك نحو 27 مليون مستخدم للفيسبوك.

 

وكما تشير مجموعة Access Now، فإن هؤلاء الأشخاص يعتمدون على المنصة لمشاركة المعلومات وتنظيمها.


ومن المقرر أن يستمر الحظر حتى منتصف ليل السابع من شهر فبراير، وقال متحدث باسم فيسبوك: نحن ندرك أن الوصول إلى فيسبوك معطل حاليًا لبعض الأشخاص.


وأضاف: نحث السلطات على استعادة الاتصال حتى يتمكن الأشخاص في ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والوصول إلى المعلومات المهمة.

 

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعملها-إزاى؟-كيفية-تفعيل-وضع-اختفاء-الرسائل-فى-انستجرام

كيفية تفعيل وضع اختفاء الرسائل فى انستغرام

instagram-logo

إنستغرام يمنع بعض مستخدميه من استخدام هذه الميزة

Facebook

استخدمها فورا.. حيلة ذكية في فيسبوك إذا اكتشفت اختراقك

medium_2021-02-03-9ee19a1ce3

احذرها.. 5 عادات خاطئة تدمر بطارية اللاب توب

asg

انستغرام يضيف ميزة الحذف مؤخرا

images

لحمايتك من الاختراق .. كيفية تغيير كلمة سر انستغرام

أخبار متعلقة
0b62b40e-2bc1-4007-bd01-d5275c5cf9e7

فيسبوك يشجع على الاشتراك في تتبع الإعلانات

c9a3252957962a904f34bac584297757

فيسبوك يحقق 28 مليار دولار من الإيرادات الفصلية

Screenshot_2019-12-24-ByteDance-may-sell-off-TikTok-stake-to-avoid-US-backlash

أبرزها تيك توك .. الهند تحظر 59 تطبيقا صينيا بشكل نهائي

1372982065eb97fec8cd321ad1ac30100dada728b

فيسبوك يطلق خدمته الإخبارية في دولة جديدة

Facebook

فيسبوك يسمح لباحثين من خارج الشركة بدراسة بيانات عملائها

602abfb8ba5b6030886fc6191b7d4063

عطل مفاجئ في عمل فيسبوك وواتسآب وانستغرام