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"ميتا إيه آي" يتخطى المليار مستخدم شهريا

بثثب
تعبيرية
 
الخميس، 29-05-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-  أعلن مارك زاكربرغ، الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، أن عدد مستخدمي أداة "ميتا إيه آي" بلغ مليار مستخدم نشط شهريًا عبر تطبيقات مثل واتساب وإنستغرام وفيسبوك.

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يأتي ذلك في خضم منافسة شديدة مع شركات كبرى مثل غوغل، التي أعلنت أن "AI Overviews" تخطت 1.5 مليار مستخدم، فيما وصل "جيميناي" إلى 400 مليون، و"تشات جي بي تي" إلى 400 مليون مستخدم أسبوعيًا.


"ميتا" تدمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها وتُسهّل الوصول إلى مساعدها دون الحاجة للبحث عنه، وأطلقت مؤخرًا تطبيقًا مستقلاً لـ"ميتا إيه آي".

 

ارم نيوز 


 
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