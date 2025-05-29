"ميتا إيه آي" يتخطى المليار مستخدم شهريا

يأتي ذلك في خضم منافسة شديدة مع شركات كبرى مثل غوغل، التي أعلنت أن "AI Overviews" تخطت 1.5 مليار مستخدم، فيما وصل "جيميناي" إلى 400 مليون، و"تشات جي بي تي" إلى 400 مليون مستخدم أسبوعيًا.
"ميتا" تدمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها وتُسهّل الوصول إلى مساعدها دون الحاجة للبحث عنه، وأطلقت مؤخرًا تطبيقًا مستقلاً لـ"ميتا إيه آي".
-
أخبار متعلقة
-
7 نصائح لاستخدام خرائط غوغل مع أندرويد أوتو وكاربلاي
-
هل يقترب العالم من نهاية عصر الهواتف الذكية؟
-
تحذيرات من أساليب احتيال جديدة على تليغرام
-
هل ستتيح الإمارات ChatGPT Plus بالمجان؟
-
قريباً.. إطلاق تطبيق واتساب لأجهزة آيباد اللوحية
-
الصين تسبق العالم .. أول اتصال مشفّر كمّياً لمسافة 965 كم
-
هل يكون الهواء هو الحل؟ تقنية جديدة لمحاربة الاحترار العالمي
-
أول تعليق من إيلون ماسك بعد الأعطال في منصة "إكس"