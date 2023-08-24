ميتا تؤكد إطلاقها التغيير المثير للجدل في مسنجر بهذا الموعد!

الوكيل الاخباري- أكدت شركة "ميتا"، المالكة لـ"فيسبوك" مجددا أن خطة تشفير تطبيق "مسنجر" المثيرة للجدل ستمضي فيها قدما بحلول نهاية العام.

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وقد تم تصميم التشفير الشامل ليجعل من المستحيل على أي شخص الوصول إلى رسائلك الخاصة أو اعتراضها. لكن عددا من الناشطين المعارضين لهذه الخطوة يخشون أن تجعل التطبيق ملاذا آمنا للإرهابيين.



ويمكن لمستخدمي "فيسبوك مسنجر" بالفعل تشغيل التشفير الشامل إذا رغبوا في ذلك، ولكنه لا يكون قيد التشغيل افتراضيا.



وقال تيموثي باك، مدير "مسنجر": "بدءا من اليوم، ستتم ترقية محادثات ملايين الأشخاص على مسنجر إلى معايير تشفير أقوى كجزء من اختبار التشفير الشامل المستمر (E2EE). ونحن نسير على الطريق الصحيح لإطلاق E2EE الافتراضي للأصدقاء والمحادثات العائلية على مسنجر بحلول نهاية العام".



ومن المتوقع أن تحذو حذوها ميزة المراسلة المباشرة في "إنستغرام". أما تطبيق "واتس آب"، المملوك لشركة "ميتا" أيضا، فهو مشفر تلقائيا من طرف إلى طرف.



كيفية تشغيل التشفير الشامل على فيسبوك مسنجر

إذا كنت ترغب في إجراء محادثات مشفرة من طرف إلى طرف على "مسنجر"، فستحتاج إلى استخدام أداة المحادثة السرية.



- افتح تطبيق مسنجر، ثم اضغط على اسم الشخص الذي ترغب في التحدث إليه.



- ثم اضغط على اسمه في الجزء العلوي من الشاشة.



- ابحث عن أيقونة الذهاب إلى المحادثة السرية.



- ستظهر نافذة منبثقة تفيد بأن الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.



- ستظهر عبارة "يتم تأمين الرسائل والمكالمات من خلال التشفير الشامل.



وبذلك سيتم تشفير أي رسائل يتم إرسالها من طرف إلى طرف.