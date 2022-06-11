ميتا تبتعد عن تسويق Portal كجهاز للمستهلك

الوكيل الإخباري - تعمل شركة ميتا على تقليص خططها الخاصة بنظارات الواقع المعزز ونقل تشكيلة أجهزة Portal بعيدًا عن السوق الاستهلاكية.

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ووصفت فيسبوك ذات مرة عائلة أجهزة Portal بأنها مستقبل مكالمات الفيديو. وأنفقت مبالغ كبيرة على الحملات الإعلانية لدفع المنتجات.



وتخطط الشركة للتوقف عن إنشاء إصدارات للمستهلكين من أجهزة اتصال الفيديو Portal، وتوجه خط الإنتاج بدلًا من ذلك للتركيز على حالات الاستخدام للشركات، مثل المكالمات الجماعية.



ويأتي التغيير في الاستراتيجية في الوقت الذي تعيد فيه الشركة تقييم خططها للأجهزة بما يتماشى مع مخاوف المستثمرين بشأن مليارات الدولارات التي تنفقها على مشاريع لم تؤتي ثمارها مالياً.



وظهر خط Portal لأول مرة في عام 2018 مع شاشتين يقصد بهما أن تكون محطات مكالمات فيديو مخصصة. وقد دعموا أيضًا تطبيقات لأنشطة مثل الاستماع إلى الموسيقى عبر سبوتيفاي وبث مقاطع الفيديو عبر Food Network.



ولكن الشاشات كانت ذات وظائف محدودة. كما أن علاقتها بشركة فيسبوك – التي كانت تتعامل مع تداعيات فضيحة كامبريدج أناليتيكا – أثار مخاوف بشأن الخصوصية بسبب وضع كاميرا متصلة في منزلك.



وتم إصدار إصدارات جديدة في ذلك الوقت، بما في ذلك Portal Go المحمولة. ولكن الجهاز لم يحقق نجاحًا كبيرًا. وتقدر شركة الأبحاث IDC أن ميتا شحنت 800 ألف جهاز Portal في عام 2021، وهو ما يمثل أقل من 1% من السوق العالمية لأجهزة مكبرات الصوت والشاشات الذكية.



وتبيع الشركة حاليًا أربعة منتجات Portal، بدءًا من كاميرا موصولة بالتلفزيون بقيمة 99 دولار إلى شاشة ذكية بقيمة 349 دولار.



ويتوافق قرار ميتا بتسويق Portal كمنتج أعمال مع جهودها الأخيرة للترويج للجهاز كأداة للعمل المختلط، حيث يتوافق أحدث جهازي Portal مع مايكروسوفت تيمز و Zoom.

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